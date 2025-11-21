Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Άνθρωποι ανεβαίνουν στις στέγες για να σωθούν

Enikos Newsroom

διεθνή

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Άνθρωποι ανεβαίνουν στις στέγες για να σωθούν
Φωτογραφία: Reuters

Νέες καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σαρώνουν το κεντρικό Βιετνάμ, προκαλώντας τουλάχιστον 41 θανάτους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει σε ήδη πλημμυρισμένες πόλεις και χωριά, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Οι βροχοπτώσεις ξεπέρασαν τα 1.500 χιλιοστά σε αρκετές περιοχές της χώρας τις τελευταίες τρεις ημέρες. Το κεντρικό Βιετνάμ φιλοξενεί σημαντική ζώνη παραγωγής καφέ καθώς και τις πιο δημοφιλείς παραλίες της χώρας, αλλά είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε καταιγίδες και πλημμύρες.


Κρεμαστή γέφυρα στον ποταμό Da Nhim, στην επαρχία Lam Dong, παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης, όπως ανέφερε η εφημερίδα VietnamNet. Ένα βίντεο έδειχνε τη γέφυρα να καταβροχθίζεται από τον ποταμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς όμως η Reuters να μπορεί να το επαληθεύσει άμεσα.

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς τα δίκτυα ηλεκτροδότησης υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Οι έμποροι ανέφεραν ότι τα νερά δυσχεραίνουν τη συγκομιδή του καφέ στην περιοχή. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για νέες πλημμύρες και κατολισθήσεις την Παρασκευή, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα κρατικά μέσα και τα social media έδειχναν κατοίκους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να κάθονται στις στέγες των πλημμυρισμένων σπιτιών και να καλούν σε βοήθεια μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Οι φωτογραφίες έδειχναν επίσης πολλές κατοικημένες περιοχές στις επαρχίες Khanh Hoa, Gia Lai και Dak Lak βυθισμένες στο νερό.

Ναυτικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν εγκλωβισμένους πολίτες στην Khanh Hoa, σύμφωνα με την Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ, η οποία πρόσθεσε ότι τα νερά έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα σε πολλές περιοχές.


Τουλάχιστον 9 άτομα αγνοούνται, ενώ οι πλημμύρες έχουν καλύψει περισσότερα από 52.000 σπίτια και πάνω από 15.000 εκτάρια καλλιεργειών, σύμφωνα με έκθεση της κρατικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών που επικαλείται η VnExpress.

Ένα κορίτσι 7 ετών διασώθηκε αργά την Τετάρτη στο Da Lat, αφού θάφτηκε από κατολίσθηση, ανέφερε η εφημερίδα Nhan Dan. Η κατολίσθηση, που προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχές, κατέστρεψε και κάλυψε μέρος του σπιτιού όπου βρισκόταν η 7χρονη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα