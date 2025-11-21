Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Άνθρωποι ανεβαίνουν στις στέγες για να σωθούν

Νέες καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σαρώνουν το κεντρικό Βιετνάμ, προκαλώντας τουλάχιστον 41 θανάτους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει σε ήδη πλημμυρισμένες πόλεις και χωριά, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Οι βροχοπτώσεις ξεπέρασαν τα 1.500 χιλιοστά σε αρκετές περιοχές της χώρας τις τελευταίες τρεις ημέρες. Το κεντρικό Βιετνάμ φιλοξενεί σημαντική ζώνη παραγωγής καφέ καθώς και τις πιο δημοφιλείς παραλίες της χώρας, αλλά είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε καταιγίδες και πλημμύρες.

Several vehicles are underwater due to severe floods in Nha Trang, Khánh Hòa Province, Vietnam 🇻🇳 (20.11.2025) Disaster News pic.twitter.com/QjhwlviCcw — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) November 21, 2025



Κρεμαστή γέφυρα στον ποταμό Da Nhim, στην επαρχία Lam Dong, παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης, όπως ανέφερε η εφημερίδα VietnamNet. Ένα βίντεο έδειχνε τη γέφυρα να καταβροχθίζεται από τον ποταμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς όμως η Reuters να μπορεί να το επαληθεύσει άμεσα.

In Vietnam, the Phu Thien suspension bridge over the Da Nhim River in Lam Dong was swept away by flooding this morning. Authorities had already closed the bridge as water levels surged from hydropower releases, preventing any casualties. The loss of the bridge now forces… pic.twitter.com/G6wu5KwCQr — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2025

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς τα δίκτυα ηλεκτροδότησης υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Οι έμποροι ανέφεραν ότι τα νερά δυσχεραίνουν τη συγκομιδή του καφέ στην περιοχή. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για νέες πλημμύρες και κατολισθήσεις την Παρασκευή, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα κρατικά μέσα και τα social media έδειχναν κατοίκους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να κάθονται στις στέγες των πλημμυρισμένων σπιτιών και να καλούν σε βοήθεια μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Người dân Miền trung như Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà… chìm trong biển nước giống như cơn đại hồng thủy, nhất là vùng Phú Yên và Bình Định đang oằn mình trong nước lũ dâng cao gần 2 m ..có nới ngập lút đến nóc nhà người dân… pic.twitter.com/7Vve6FGoQN — Angela Xuan Nguyen (@admvhv) November 20, 2025

Οι φωτογραφίες έδειχναν επίσης πολλές κατοικημένες περιοχές στις επαρχίες Khanh Hoa, Gia Lai και Dak Lak βυθισμένες στο νερό.

Tens of thousands of homes in Vietnam’s Dak Lak submerged in worst flooding in over 30 years Full report: https://t.co/gfrYCkOGdJ pic.twitter.com/3dTP7SwCHi — Tuoi Tre News (@VietNewsGateway) November 20, 2025

Ναυτικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν εγκλωβισμένους πολίτες στην Khanh Hoa, σύμφωνα με την Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ, η οποία πρόσθεσε ότι τα νερά έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα σε πολλές περιοχές.

Central Việt Nam is facing severe flooding and landslides after days of heavy rain, leaving 14 people dead or missing. Khánh Hòa has suffered the worst losses. Nearly 15,000 homes are inundated and about 5,900 residents have been evacuated. pic.twitter.com/XCvpgslWX4 — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 18, 2025



Τουλάχιστον 9 άτομα αγνοούνται, ενώ οι πλημμύρες έχουν καλύψει περισσότερα από 52.000 σπίτια και πάνω από 15.000 εκτάρια καλλιεργειών, σύμφωνα με έκθεση της κρατικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών που επικαλείται η VnExpress.

Ένα κορίτσι 7 ετών διασώθηκε αργά την Τετάρτη στο Da Lat, αφού θάφτηκε από κατολίσθηση, ανέφερε η εφημερίδα Nhan Dan. Η κατολίσθηση, που προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχές, κατέστρεψε και κάλυψε μέρος του σπιτιού όπου βρισκόταν η 7χρονη.