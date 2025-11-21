Ξυλοδαρμός 13χρονης στο Περιστέρι: «Οι γονείς των κοριτσιών επικοινώνησαν για να μην έχουν επιπτώσεις τα παιδιά τους» λέει ο πατέρας της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δικαίωση για την 13χρονη κόρη του, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άλλα κορίτσια στο Περιστέρι, ζητεί ο πατέρας της, τονίζοντας πως «αν δεν δικαιωθεί τώρα, πώς θα εμπιστευτεί αργότερα την αστυνομία;».

Ο ίδιος, μιλώντας στον Alpha, εξήγησε πώς συνέβη το περιστατικό, κάνοντας λόγο για ραντεβού που έκλεισαν με την κόρη του, τα κορίτσια, προκειμένου να πάρει η 13χρονη μία φόρμα που είχε ζητήσει.

«Την τράβηξαν στην άκρη και εμφανίστηκε μία τρίτη. Η κόρη μου πήγε αναστατωμένη στο σπίτι, την είδε η μάνα της αλλά λόγω της ηλικίας, δεν πίστευε κάτι τέτοιο. Είπε σε μία φίλη της τι έγινε, και τότε η μητέρα της, τα είπε στην μάνα του παιδιού μου».

Όπως είπε ο πατέρας της 13χρονης, η ίδια δεν έχει πάει στο νοσοκομείο, αλλά «ούτε η αστυνομία έδωσε βάση και δεν διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Κάναμε μήνυση κατ’ αγνώστου την επόμενη μέρα, δεν έχει συλληφθεί κανείς. Οτιδήποτε έχει η αστυνομία τα βρήκαμε εμείς. Το παλεύουμε».

Ερωτηθείς εάν οι γονείς των κοριτσιών επικοινώνησαν με την οικογένεια, ο πατέρας της 13χρονης είπε πως «επικοινώνησαν με την μάνα της κόρης μου, αλλά πιο πολύ για να βοηθήσουν να λυθεί όλο αυτό και να μην έχουν επιπτώσεις τα παιδιά τους. Δεν θεωρώ ότι βλέπουν ότι έχουν κάνει λάθος. Αν το βλέπανε, θα ζητούσαν συγγνώμη».

 

