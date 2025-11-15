Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από τον άγιο ξυλοδαρμό μιας 13χρονης στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την 13χρονη περίμεναν άλλα κορίτσια, αφότου είχε γυρίσει από το φροντιστήριο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν να την χτυπούν, να τη φτύνουν και να την βρίζουν.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, ο ξυλοδαρμός είχε να κάνει με ερωτικό ζήτημα. H μητέρα του κοριτσιού, σε δηλώσεις της, είπε: «Την προηγούμενη Πέμπτη της είχαν στήσει ενέδρα. Μια υποτιθέμενη φίλη της είχε βάλει μια άλλη άγνωστη και τη χτυπήσαν».

«Δεν είναι καλά το παιδί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Εδώ μιλάμε για συμμορία. Ψάχνουμε για παιδοψυχολόγο. Πήγα στην αστυνομία και κατέθεσε διευθύνσεις τα πάντα και δεν έβγαλα άκρη», σημείωσε ακόμη μεταξύ άλλων.

