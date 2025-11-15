Βίντεο σοκ από τον ξυλοδαρμό 13χρονης στο Περιστέρι – «Της είχαν στήσει ενέδρα, μιλάμε για συμμορία»

κοινωνία

Βίντεο σοκ από τον ξυλοδαρμό 13χρονης στο Περιστέρι – «Της είχαν στήσει ενέδρα, μιλάμε για συμμορία»

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από τον άγιο ξυλοδαρμό μιας 13χρονης στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την 13χρονη περίμεναν άλλα κορίτσια, αφότου είχε γυρίσει από το φροντιστήριο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν να την χτυπούν, να τη φτύνουν και να την βρίζουν.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, ο ξυλοδαρμός είχε να κάνει με ερωτικό ζήτημα. H μητέρα του κοριτσιού, σε δηλώσεις της, είπε: «Την προηγούμενη Πέμπτη της είχαν στήσει ενέδρα. Μια υποτιθέμενη φίλη της είχε βάλει μια άλλη άγνωστη και τη χτυπήσαν».

«Δεν είναι καλά το παιδί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Εδώ μιλάμε για συμμορία. Ψάχνουμε για παιδοψυχολόγο. Πήγα στην αστυνομία και κατέθεσε διευθύνσεις τα πάντα και δεν έβγαλα άκρη», σημείωσε ακόμη μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

 

15:13 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ποινική δίωξη στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα 23 μέλη του Ρουβ...
15:05 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Θετικά νέα για το βρέφος που κάηκε από λάδι στην Καρδίτσα – «Σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του» λένε οι γονείς του 

Ευχάριστα είναι τα νέα για το 15 μηνών βρέφος, που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι που ...
14:57 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ημαθία: Έκρυβε την κοκαΐνη σε κλουβί εκτροφής σκύλων

Μέσα σε μεταλλικό κλουβί εκτροφής σκύλων σε αγροτεμάχιο στην Ημαθία, εντοπίστηκε από αστυνομικ...
14:57 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ζημιές και ξυλοδαρμούς – Δείτε βίντεο 

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πλη...
