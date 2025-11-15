Μετά τον Λαφαζάνη και ο Κώστας Ήσυχος διαψεύδει τα περί συνάντησης με τον Μεντβέντεφ – «Ήμουν στη Βραζιλία με τον Αποστολάκη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ήσυχος

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ήσυχος τη φημολογούμενη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ που φέρεται να περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του σύμφωνα με το Documento.

Ο κ. Ήσυχος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM είπε: »Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία». Ο ίδιος στηλίτευσε τις συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο μάλιστα είπε ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα, σχολίασε σχετικά με την λεγόμενη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.

Είχε προηγηθεί η διάψευση από την πλευρά του Παναγιώτη Λαφαζάνη.  «Βεβαίως δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Μεντβέντεφ και δεν ξέρω σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται. Μάλλον μιλάει για όταν πήγαμε στη Μόσχα για την υπογραφή με τη Ρωσία για τον αγωγό. Είχαμε πάει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία τότε εκεί. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, ούτε εγώ προσωπικά ούτε μαζί με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε και οι τρεις μας ειδική συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός, εκφράζοντας πάντως επιφυλάξεις ότι όλα αυτά γράφονται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς πρόκειται για διαρροές από τρίτους.

 

 

