Black Friday και Cyber Monday: Tι θα ψωνίσουν οι Έλληνες καταναλωτές στις εκπτώσεις

Enikos Newsroom

οικονομία

Black Friday
Black Friday

Αυξημένη κινητικότητα αναμένεται φέτος στη Black Friday και τη Cyber Monday, σύμφωνα με νέα έρευνα με το 63% των Ελλήνων καταναλωτών να δηλώνει πως θα κάνει αγορές την περίοδο 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου. Τεχνολογία, ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών, ενώ δεν λείπει η αμφισβήτηση για το κατά πόσο οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.

Η περίοδος αγορών προσδιορίζεται από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, διάστημα στο οποίο τα περισσότερα καταστήματα θα εφαρμόσουν εκπτώσεις. Το 81% δηλώνει ότι καθυστερεί σκόπιμα τις αγορές του ώστε να εκμεταλλευτεί τις προσφορές, αν και το 45% παραμένει επιφυλακτικό, αμφισβητώντας αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.

Η έρευνα αναδεικνύει και τις ψυχολογικές παραμέτρους των αγορών. Συγκεκριμένα, το 19% δηλώνει ενθουσιασμένο ενώ το 13% εμφανίζεται αγχωμένο ή κουρασμένο, κυρίως λόγω περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος.

Ποιες ηλικιακές ομάδες θα ψωνίσουν περισσότερο

Τη μεγαλύτερη αγοραστική διάθεση δείχνουν οι ηλικίες 30–39, με 76% να έχει πρόθεση αγοράς. Αντίθετα, οι ηλικίες 18–29 εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, καθώς πολλοί νεότεροι είτε δεν εργάζονται είτε λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς. Στις ηλικίες 50–64, μόλις το 50% σκοπεύει να προβεί σε αγορές. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των οικογενειών με ανήλικα παιδιά, όπου η πρόθεση για αγορές φτάνει στο 77%.

Στην κορυφή των επιλογών βρίσκονται – όπως κάθε χρόνο – τα προϊόντα τεχνολογίας:

  • Τεχνολογία & ηλεκτρονικές συσκευές: 68%, με τους άνδρες να αποτελούν το 77% αυτής της κατηγορίας.
  • Ρούχα & αξεσουάρ: 61%, με τις γυναίκες να αποτελούν το 68% των αγοραστών.
  • Είδη σπιτιού και κουζίνας: 26%
  • Τρόφιμα & ποτά: 11%
  • Εμπειρίες (έξοδος, συναυλίες): μόλις 9%, καθώς οι περισσότεροι δίνουν προτεραιότητα σε πρακτικές ανάγκες.

 

