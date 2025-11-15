Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου στην Πάτρα – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς για να μην του περάσουν χειροπέδες

Enikos Newsroom

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Αλβανίας, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να συλλάβουν τον 45χρονου έπειτα από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για εξύβριση.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο, αυτός παρουσίασε από την αρχή επιθετική συμπεριφορά εναντίον τους, δεν συμμορφώνονταν στις υποδείξεις τους και μάλιστα τους απώθησε βίαια για να μην συλληφθεί. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση.

 

 

13:37 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

