Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Συγκλονιστικές εξελίξεις: Ο Γιάμαρης βρίσκει τη Γαλήνη σε άσχημη κατάσταση

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ένα καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” έρχεται τη Δευτέρα στις 22:30 στον Alpha.

Ο Βούλγαρης γίνεται θηρίο ανήµερο µε τη Λένα και ξεσπάει στη Γαλήνη, η οποία σταµατά να παίρνει το µέρος του και να στηρίζει τις αποφάσεις του. Παράλληλα, αν και η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να είναι καχύποπτος µε την απεσταλµένη της Αλεξάνδρας, την Αγγελική, εκείνος την ερωτεύεται σφόδρα.

Η Αλεξάνδρα ετοιµάζει ένα σχέδιο που θα κάνει την Αγγελική ηρωίδα στα µάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη, ενώ ο Καπετανάκος, όταν βρίσκει ποια πήρε το σηµειωµατάριο µε τα ονοµατεπώνυµα των κοριτσιών του, γίνεται έξαλλος.

Η Βούλα απογοητεύεται από την τροπή που παίρνει το όνειρό της να ξεκινήσει ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ ο Ορέστης έρχεται σε επαφή µαζί της… χωρίς να το αντιληφθεί.

Ο Καστίλιας μαθαίνει, επιτέλους, ότι ο Γρηγόρης βρέθηκε µε τον Στράτο, λίγο πριν τον φόνο του τελευταίου, το µοιραίο εκείνο βράδυ.

Τέλος,  όταν ο Γιάμαρης φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι του Βούλγαρη, για τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη, βρίσκει την αγαπημένη του, Γαλήνη, σε άσχημη κατάσταση.

