Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το πρώτο ραντεβού Αγγελικής και Γρηγόρη

Καθηλωτική η συνέχεια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” που έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Βούλγαρης, όντας εξοργισµένος από τις απαιτήσεις του συνδικάτου των μηχανικών, έχει να αντιμετωπίσει και µια αναπάντεχη αρρώστια του µωρού της Λένας, το οποίο μεταφέρεται εσπευσμένα από την Σύρο στο Nοσοκομείο Παίδων, προκαλώντας νέες εντάσεις.

Η Αγγελική προσλαμβάνεται επίσημα στην ναυτιλιακή εταιρεία Βούλγαρη και ο Γρηγόρης έχοντας πειστεί για την αθωότητά της, την ζητά σε ραντεβού.

Ο Καπετανάκος, οργισμένος από την συνεργασία του Στελάρα µε την Αλεξάνδρα και την Αγγελική, οργανώνει ένα σχέδιο ώστε να εμποδίσει τις ενέργειές τους, ενώ παράλληλα, ο Γιάμαρης, ξανακοιτώντας τα καταχωρημένα στοιχεία της δολοφονίας του Στράτου, ανακαλύπτει κάτι που θα ρίξει νέο φως στην υπόθεση και θα τους οδηγήσει σε πιθανά ίχνη της μυστηριώδους ερωμένης του Στράτου.

Δείτε το sneak preview εδώ:

Η Αλεξάνδρα (Μαρίνα Ασλάνογλου) πηγαίνει ανήσυχη στο σπίτι της Άντζελας (Ιζαμπέλα Φούλοπ) για να μάθει τι έγινε στην εταιρεία Βούλγαρη όταν πριν λίγο, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο η Άντζελα με τον Ηλία Καπετανάκο (Αλέκος Συσσοβίτης).

Αναρωτιέται γιατί δεν αποκάλυψε ο Ηλίας την πραγματική ταυτότητα της Άντζελας. Αυτό, αντί να την καθησυχάζει την ανησυχεί περισσότερο, γιατί δεν ξέρει τι ετοιμάζει ο άντρας της…

Δείτε το sneak preview εδώ

Ο Χρόνης (Σταύρος Σβήγκος) και η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) στο ζαχαροπλαστείο Εκλαίρ. Ο Χρόνης, παρά τις εκμυστηρεύσεις της Λένας, φαίνεται ότι δεν πτοείται, η αγάπη του γι’ αυτήν είναι πολύ μεγάλη και θέλει να είναι μαζί της για πάντα…

Η Λένα δείχνει να εκτιμά τη δοτικότητα του Χρόνη και πλέον ν’ αντιμετωπίζει θετικά και με κάποια… ευγνωμοσύνη την προοπτική να ενώσει τη ζωή της μαζί του… Είναι άραγε ο Χρόνης αυτός που της έστειλε η ζωή για να απαλύνει τα όσα δύσκολα κι οδυνηρά έχει ήδη περάσει στη σύντομη ζωή της;

Είναι ο Χρόνης το ήρεμο λιμάνι στο οποίο θα ζήσει με αγάπη και τρυφερότητα, μετά από όλες τις φουρτούνες που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει; Η μοίρα θα δείξει τι επιφυλάσσει για τους δυο τους…

Και γι’ άλλη μία φορά θα αιφνιδιάσει και θα ανατρέψει τα δεδομένα…

Δείτε το sneak preview εδώ:

Ο καπετάν – Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης) μαγειρεύει στην κουζίνα την αγαπημένη ψαρόσουπα της εγγονής του και με χαρά την υποδέχεται για να κάνουν μία σύντομη αλλά από καρδιάς κουβέντα.

Η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) προσπαθεί να τον πείσει ότι έχει πει όλη την αλήθεια στον Χρόνη (Σταύρο Σβήγκο) για την κατάστασή της και το μωρό που είναι στη Σύρο με τη θεία της, ο Μανώλης αμφιβάλλει ότι ο Χρόνης έχει καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος, αφού η Λένα δε θα ξαναμπορέσει να αποκτήσει παιδί.

Η Λένα τον διαβεβαιώνει ότι ο νεαρός θέλει να τη βοηθήσει και να είναι μαζί της, πάνω απ’ οτιδήποτε. Είναι άραγε τόσο τυχερή ; Αναρωτιέται κι η ίδια…

Δείτε το sneak preview εδώ:

Στην Ακτοπλοϊκή Βούλγαρη & στο γραφείο του Ντίνου (Αντώνης Καρυστινός) εισβάλλει η Ξένη (Μαρία Καβουκίδου) που μόλις ήρθε εσπευσμένα από τη Σύρο με το μωρό που έχει αρρωστήσει βαριά.

Είναι πολύ αναστατωμένη, αγωνιά για την τύχη του μωρού αλλά είναι ανήσυχη και για τη στάση που θα τηρήσει η ανιψιά της η Λένα, αν το μάθει… Δεν θέλει να μάθει κανείς ότι είναι στην Αθήνα με το παιδί, ούτε η Λένα , ούτε ο πατέρας της …