Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Γρηγόρης ερωτεύεται την Αγγελική

Δυο καθηλωτικά νέα επεισόδια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” έρχονται αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha.

Ο Γρηγόρης έχοντας πειστεί για την αθωότητά της Αγγελικής τη ζητά σε ραντεβού, το οποίο παίρνει μια αναπάντεχη τροπή. Εν τέλει όμως το ζευγάρι έρχεται πολύ κοντά!

Ο Καπετανάκος, οργισμένος από την συνεργασία του Στελάρα µε την Αλεξάνδρα και την Αγγελική, οργανώνει ένα σχέδιο ώστε να εμποδίσει τις ενέργειές τους.

Η Λένα το σκάει για να πάει κρυφά στο νοσοκομείο και η Γαλήνη αποφασίζει να μπει μπροστά προκειμένου να τη σώσει από το μένος του πατέρα της!

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 15

Ο Βούλγαρης, όντας εξοργισµένος από τις απαιτήσεις του συνδικάτου των μηχανικών, έχει να αντιμετωπίσει και µια αναπάντεχη αρρώστια του µωρού της Λένας, το οποίο μεταφέρεται εσπευσμένα από την Σύρο στο νοσοκομείο Παίδων, προκαλώντας νέες εντάσεις.

Η Αγγελική προσλαμβάνεται επίσημα στην ναυτιλιακή εταιρεία Βούλγαρη και ο Γρηγόρης έχοντας πειστεί για την αθωότητά της, τη ζητά σε ραντεβού.

Ο Καπετανάκος, οργισμένος από την συνεργασία του Στελάρα µε την Αλεξάνδρα και την Αγγελική, οργανώνει ένα σχέδιο ώστε να εμποδίσει τις ενέργειές τους, ενώ παράλληλα, ο Γιάμαρης, ξανακοιτώντας τα καταχωρημένα στοιχεία της δολοφονίας του Στράτου, ανακαλύπτει κάτι που θα ρίξει νέο φως στην υπόθεση και θα τους οδηγήσει σε πιθανά ίχνη της μυστηριώδους ερωμένης του Στράτου.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 16

Η Αλεξάνδρα στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τον Ηλία, που της ζητάει εξηγήσεις για την παρουσία της Αγγελικής στο γραφείο του Βούλγαρη, αναγκάζεται να του αποκαλύψει µμισές αλήθειες.

Ο Γιάμαρης ζητάει από τον Καπετανάκο τη λίστα µε τις γυναίκες που δουλεύουν γι’ αυτόν, ενώ το ραντεβού του Γρηγόρη με την Αγγελική παίρνει μια αναπάντεχη τροπή. Η Λένα το σκάει για να πάει κρυφά στο νοσοκομείο και η Γαλήνη αποφασίζει να μπει μπροστά προκειμένου να τη σώσει από το μένος του πατέρα της.

Η Κοραλία πηγαίνει για πρώτη φορά µε πελάτη, ενώ η Αγγελική παραδίνεται στα φιλιά του Γρηγόρη.