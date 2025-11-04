Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η αποκάλυψη της Αλεξάνδρας αφήνει εµβρόντητο τον Στελάρα

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η αποκάλυψη της Αλεξάνδρας αφήνει εµβρόντητο τον Στελάρα

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Καστίλιας ζητάει από τον Γιάμαρη να παραιτηθεί προκειµένου να αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση του Στράτου. 

Η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στον εµβρόντητο Στελάρα ποιος είναι ο φονιάς του γιου της και ο Καπετανάκος ανακοινώνει στον έντροµο Αντρέα ότι σκοπεύει να συναντηθεί µε τον πρόεδρο του Ολυµπιακού για να µιλήσουν για τη µεταγραφή του.

Ο Γιάμαρης ζητάει τη βοήθεια του Βούλγαρη για να βάλει φρένο στις φιλοδοξίες του Καστίλια, ενώ μια απρόσμενη έκπληξη από τη Γαλήνη τον βρίσκει στο σπίτι του.

Η Λένα ταλαντεύεται για το αν πρέπει να µιλήσει ανοιχτά στον Χρόνη για τα προβλήματά της.

Παράλληλα η Αγγελική, µετά από ένα τέχνασµά της, βρίσκει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά µε τον Γρηγόρη ξανακερδίζοντας την εµπιστοσύνη του.

Όμως µία συνάντηση στην εταιρία θα την κάνει να παγώσει.

Δείτε το sneak preview εδώ: 

Στα γραφεία της Ακτοπλοϊκής Βούλγαρη η Άγγελική / Αντζελα (Ιζαμπέλα Φούλοπ) φαίνεται να κερδίζει πόντους στο παιχνίδι του φλερτ με τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης), ο οποίος δείχνει να την έχει συγχωρέσει για την αδιακρισία της να ψάξει στο συρτάρι του και να υποκύπτει στις αρκετά τολμηρές φιλοφρονήσεις της…

Όλα δείχνουν να πηγαίνουν κατ’ ευχήν για την Άντζελα που ακολουθεί το σχέδιο της Αλεξάνδρας (Μαρίνα Ασλάνογλου) που θέλει να εκδικηθεί το χαμό του γιου της, όταν ξαφνικά, κάνει την εμφάνισή του στην εταιρεία ο Ηλίας Καπετανάκος (Αλέκος Συσσοβίτης).

Η Άντζελα παγώνει στη θέα του, αλλά και ο Ηλίας δείχνει ότι η Άντζελα είναι το τελευταίο πρόσωπο που περίμενε να δει εκεί.

