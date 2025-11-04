Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της – Ο διάλογος με τον Τασούλα – ΦΩΤΟ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της – Ο διάλογος με τον Τασούλα – ΦΩΤΟ

Αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντά της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Κατά την άφιξή της έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρα μας από την μπάντα του Λιμενικού.

Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρώτησε την κ. Γκιλφόιλ εάν έχει έρθει ξανά στην χώρα μας για τουρισμό και εκείνη απάντησε, ναι, για τον μήνα του μέλιτος, ενώ τόνισε ότι έχει επισκεφτεί, επίσης, την Μύκονο, την Κέρκυρα και την Σαντορίνη.

Στη συνέχεια, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

