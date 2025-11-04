Νέα Αριστερά για την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ: Το πρόβλημα δεν είναι ο Σκλήκας, αλλά ο Μητσοτάκης

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη — η κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων, της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και της διάλυσης της καθημερινότητας των πολιτών» αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Η απόφαση για τον “ξαφνικό θάνατο” δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα δεν μπορεί θα θεωρείται ως η απόφαση ενός και μόνο τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση. Μιας κυβέρνησης που αποσύρει το κράτος από την περιφέρεια, τα νησιά και τις μικρές κοινότητες, στερώντας από τους πολίτες ακόμη και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες» σημειώνεται.

«Η παραίτηση του CEO δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ, αντί να ενισχυθούν ως κρίσιμη δημόσια υποδομή, αφέθηκαν να μαραζώσουν. Ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για “αναμόρφωση” είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης. Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει: το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Σκλήκας. Είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του – μια πολιτική που καταστρέφει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και μετατρέπει το δικαίωμα σε εμπόρευμα» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.