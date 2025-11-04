Τραγωδία στις κορυφές του Νεπάλ: 7 νεκροί ορειβάτες από χιονοστιβάδα, 2 σκοτώθηκαν από χιονοθύελλα

Σφοδρές χιονοθύελλες και μία χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια είχαν αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων πέντε Ιταλοί αλπινιστές και ένας Γάλλος, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Δύο ξεχωριστά δυστυχήματα συνέβησαν από την Παρασκευή στις χιονισμένες βουνοκορφές της χώρας.

Το πρωί χθες, Δευτέρα, χιονοστιβάδα παρέσυρε 12 ανθρώπους που βρίσκονταν σε καταυλισμό βάσης του Γιαλούνγκ Ρι, μιας κορυφής ύψους 5.630 μέτρων, στο ανατολικό Νεπάλ και 7 από αυτούς πέθαναν.

Τα θύματα είναι τρεις Ιταλοί, ένας Γερμανός και ένας Γάλλος καθώς και δύο Νεπαλέζοι, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φούρμπα Τεντζίνγκ Σέρπα του Dreamers Destination, του πρακτορείου που διοργάνωσε την αποστολή.

«Είδα τα επτά πτώματα», δήλωσε ο Φούρμπα, διευκρινίζοντας πως οι επιχειρήσεις για ανάκτηση των πτωμάτων είναι σε εξέλιξη. Το πρακτορείο του Φούρμπα είχε οργανώσει την αποστολή για τα τρία από τα επτά θύματα.

Δύο Γάλλοι και δύο Νεπαλέζοι και ένα πέμπτο άτομο διασώθηκαν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο Γκίαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αστυνομίας του τομέα Ντολάκα. Η εθνικότητα του πέμπτου ορειβάτη δεν διευκρινίστηκε.

Ένα άλλο δυστύχημα είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων στο δυτικό Νεπάλ.

Ο Στέφανο Φαρονάτο και ο Αλεσάντρο Καπούτο, δύο Ιταλοί αλπινιστές, πέθαναν μετά τον εγκλωβισμό τους από σφοδρές χιονοπτώσεις ενώ ανέβαιναν στην κορυφή Πανμπάρι, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ήταν μέλη μιας αποστολής τριών ατόμων όμως καμία επαφή δεν υπήρχε μαζί τους από την Παρασκευή. Ο οδηγός της ομάδας, που βρισκόταν στην κατασκήνωση βάσης, διασώθηκε από ελικόπτερο την Κυριακή.

Στο Νεπάλ βρίσκονται οκτώ από τις δέκα υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες ορειβάτες και πεζοπόρους.

Οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια είναι λιγότερο δημοφιλείς λόγω της μικρότερης διάρκειας της ημέρας και του κρύου, του χιονισμένου εδάφους και της μικρότερης περιόδου που είναι κατάλληλη για αναβάσεις, σε σύγκριση με την υψηλή περίοδο της άνοιξης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα πεζοπόροι και τουρίστες να εγκλωβιστούν σε πολυσύχναστες διαδρομές των Ιμαλαΐων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

