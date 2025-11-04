Χανιά: Διαδηλωτές πέταξαν μπογιές σε λεωφορεία με Ισραηλινούς τουρίστες – Τους απώθησε η ΕΛ.ΑΣ. – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Διαδηλωτές πέταξαν μπογιές σε λεωφορεία με Ισραηλινούς τουρίστες – Τους απώθησε η ΕΛ.ΑΣ. – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια προκλήθηκαν σήμερα (4/11) το πρωί στην πλατεία της Σούδας, στα Χανιά, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι.

Οι διαδηλωτές βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία με πανό και συνθήματα που έλεγαν ότι είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα.

Προσπάθησαν μάλιστα, να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού αλλά απετράπησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Την ώρα που έβγαιναν τα λεωφορεία με τους τουρίστες, κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν μπογιές στα οχήματα με τους αστυνομικούς να τους απωθούν κάνοντας ρίψη βομβίδων κρότου λάμψης, σύμφωνα με το kriti360.gr.

