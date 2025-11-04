Φαίη Σκορδά για Νότη Σφακιανάκη: «Κάποια από αυτά που ακούγονται για τον γάμο του με την Κίλι είναι μυθεύματα»

Η 62χρονη σύζυγός του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα υγείας.

Μετά τον θάνατό της, άρχισαν να βγαίνουν στο φως και διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη σχέση τους. Κάποια μάλιστα αναφέρουν ότι το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Τα δημοσιεύματα αυτά σχολίασε το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή της.

«Επειδή ακούγονται πολλά για την σχέση τους, εγώ θα πω ότι αν ήταν κάτι που ήθελαν να μοιραστούν θα το είχαν μοιραστεί οι ίδιοι. Εγώ που μίλησα με την Ρούλα Χάμου, η οποία την αγαπούσε πάρα πολύ και δεν πρόκειται να μιλήσει, και είναι εκεί και ήταν εκεί και στηρίζει την οικογένεια, κάποια πράγματα που ακούγονται είναι μυθεύματα. Δεν είναι αλήθεια κάποια που ακούγονται, εγώ δεν είμαι γνώστης ούτε έχω την δικαιοδοσία, εγώ τηλέφωνα έκανα. Να θυμόμαστε αυτά που έλεγε ο Νότης Σφακιανάκης όταν ήταν μαζί και τον σεβασμό που μιλούσε για εκείνη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

 

