Κίλι Σφακιανάκη: Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι Σφακιανάκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Η Βρετανίδα σύζυγος του γνωστού καλλιτέχνη αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας και, παρά τη γενναία της μάχη, κατέληξε ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, η σορός της Κίλι Σφακιανάκη παραμένει στο Ασκληπιείο Βούλας, καθώς τηρείται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για περιπτώσεις θανάτων εκτός νοσοκομείου. Η νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Ο Νότης Σφακιανάκης δεν πήγε στο Ασκληπιείο, όμως εκεί μετέβησαν τα δύο τους παιδιά, ο Απόλλωνας και η Αφροδίτη, για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να διεκπεραιώσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τη ρεπόρτερ Φαίη Φώτου, είναι πιθανό να μη γίνει ταφή αλλά καύση, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία της Κίλι Σφακιανάκη.

