Πένθος και φόβος για νέο αιματοκύλισμα στα Βορίζια: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας η κηδεία της 56χρονης

Σε βαρύ κλίμα οδύνης τελείται σήμερα (4/11) στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από το βράδυ της Δευτέρας.

Περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται περιμετρικά του ναού και στους γύρω δρόμους, ενώ έχει κλείσει η οδός που οδηγεί στην εκκλησία για λόγους ασφαλείας. Η αστυνομία έχει εγκαταστήσει ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας, ενώ σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Στον ουρανό του Αλικιανού πετά drone της αστυνομίας ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η σορός της άτυχης γυναίκας αναμένεται να φτάσει στην εκκλησία λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με πλήθος κόσμου να αναμένεται να συγκεντρωθεί για να της πει το τελευταίο αντίο.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια. Οι συγγενείς της 56χρονης, που βρίσκονται στο χωριό από χθες το βράδυ, παραμένουν συντετριμμένοι από την άδικη απώλεια της γυναίκας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο του μακελειού και έπεσε θύμα μιας διαμάχης στην οποία δεν είχε καμία ανάμειξη, σύμφωνα με το neakriti.gr.