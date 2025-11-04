Κρις Μάρτιν – Σόφι Τέρνερ: Υπάρχει… «σπίθα» μεταξύ τους – Φέρονται να έχουν βγει αρκετά ρομαντικά ραντεβού

Κρις Μάρτιν – Σόφι Τέρνερ: Υπάρχει… «σπίθα» μεταξύ τους – Φέρονται να έχουν βγει αρκετά ρομαντικά ραντεβού
Φωτογραφίες: AP

Ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, και η ηθοποιός του «Game of Thrones», Σόφι Τέρνερ, έχουν συγκεντρώσει τα βλέματα πάνω τους καθώς, σύμφωνα με το TMZ, υπάρχει «μια σπίθα» ανάμεσά τους.

Ο 48χρονος Μάρτιν και η 29χρονη Τέρνερ φαίνεται να έχουν βγει σε αρκετά ραντεβού, καθώς και οι δύο προσπαθούν να προχωρήσουν μετά το τέλος που μπήκε στις προηγούμενες σχέσεις τους, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που βρίσκονται κοντά τους.

«Υπάρχει χημεία και σπίθα»

«Έχουν βγει σε μερικά ραντεβού στο Λονδίνο», δήλωσε μια πηγή στο Us Weekly τη Δευτέρα. «Είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά υπάρχει πολλή χημεία μεταξύ τους και σίγουρα υπάρχει μια σπίθα».

«Έχουν πολλά κοινά και ο Κρις είναι σίγουρα ο τύπος της», πρόσθεσε η πηγή.

Και εξήγησε: «Έχουν δεθεί μέσω της βρετανικής καταγωγής τους και της αγάπης τους για τη μουσική».

Της άρεσε ανέκαθεν

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυο τους «συναντήθηκαν πριν από χρόνια, τυχαία», ενώ η Τέρνερ ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Τζο Τζόνας.

«Η σχέση τους ήταν πάντα φιλική», παρατήρησε η πηγή. «Η Σόφι πάντα θαύμαζε τον Κρις και ήταν μεγάλη θαυμάστριά του και της μουσικής του, πολύ πριν συναντηθούν».

«Έχει ακόμη πει, ως αστείο, ότι ένιωθε μια έλξη (crush) για εκείνον, οπότε είναι αστείο και σουρεαλιστικό που τελικά συνδέθηκαν ρομαντικά στην πραγματική ζωή».

Singles

Και οι δύο, Μάρτιν και Τέρνερ, έγιναν πρόσφατα singles, έπειτα από μακροχρόνιες σχέσεις. Η Τέρνερ φέρεται να έβαλε οριστικό τέλος στη σχέση της δύο χρόνων με τον Περεγκρίν Πίρσον στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι, που είχε παραστεί σε έναν γάμο της υψηλής κοινωνίας, φέρεται να χώρισε αφού παρατηρήθηκαν «τσακωμοί και διαφωνίες ανάμεσα σε έντονες αγκαλιές και φιλιά στο χορό».

Μία εβδομάδα αργότερα, η Τέρνερ και ο Μάρτιν φέρεται να είχαν ένα «μυστικό ραντεβού», και αυτό δεν ήταν το τελευταίο τους.

Όσο για τον Μάρτιν, τον Ιούνιο έγινε γνωστό ότι εκείνος και η Ντακότα Τζόνσον χώρισαν οριστικά ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια σχέσης και έναν αρραβώνα. Παλαιότερα, ήταν παντρεμένος με την Γκουίνεθ Πάλτροου, με την οποία έχει δύο παιδιά: την Απλ (21) και τον Μόουζες (19).

Η Τέρνερ είναι επίσης μητέρα δύο παιδιών. Μοιράζεται τις κόρες της, Γουίλα (5) και Δάφνη (3) με τον Τζόνας.

Όταν Μάρτιν της είπε «χρόνια πολλά»

Ένα βίντεο της ηθοποιού του «Game of Thrones» επιβεβαιώνει τον μακροχρόνιο θαυμασμό της για τον Μαρτιν. Το 2020, ο τότε σύζυγος της, Τζο Τζόνας, της έδωσε ένα τηλέφωνο λέγοντας: «Έχω κάποιον που θέλει να σου πει “χρόνια πολλά”».

Καθώς η Τέρνερ παρέλαβε το τηλέφωνο, το πρόσωπό της φωτίστηκε από ενθουσιασμό και φώναξε: «Κρις Μάρτιν!»

11:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

