Ο τρόπος που υπογράφετε σας προδίδει – 7 χαρακτηριστικά προσωπικότητας που κρύβονται πίσω από τις «καμπύλες»

Ο τρόπος που υπογράφουμε, μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από όσα νομίζουμε για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αιχμηρές, κοφτές υπογραφές που μοιάζουν σαν να έχουν σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια.

Άλλοι, ωστόσο, έχουν πιο στρογγυλές και ρευστές που φαίνεται να γλιστρούν αβίαστα στο χαρτί. Η γραφολογία μπορεί να μην είναι σκληρή επιστήμη, αλλά η ψυχολογία μας λέει ότι ο γραφικός χαρακτήρας συχνά αντανακλά μοτίβα προσωπικότητας.

Η κίνηση του στυλό σας αντικατοπτρίζει την κίνηση των σκέψεών σας. Εάν η υπογραφή σας είναι κυκλική και καμπυλωτή, υπάρχουν επτά κρυφά χαρακτηριστικά που μπορεί να σας περιγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ό,τι πιστεύετε.

Ο τρόπος που υπογράφετε σας προδίδει – 7 χαρακτηριστικά που κρύβουν οι «καμπύλες»

Κινείστε με βάση το συναίσθημα και όχι τη λογική

Λαχταράτε τη σύνδεση και την αρμονία

Έχετε δημιουργική σκέψη και φαντασία

Είστε ευπροσάρμοστοι και ανοιχτοί στην αλλαγή

Σας ενδιαφέρει βαθιά η αντίληψη των άλλων για εσάς

Βρίσκετε ομορφιά στις λεπτομέρειες

Ο εσωτερικός σας κόσμος είναι πλούσιος

Κινείστε με βάση το συναίσθημα και όχι τη λογική

Πιθανότατα διαισθάνεστε πράγματα πριν μπορέσετε να τα εξηγήσετε. Τα άτομα με στρογγυλεμένο γραφικό χαρακτήρα καθοδηγούνται από το συναίσθημα και την ενσυναίσθηση. «Διαβάζετε» τους ανθρώπους εύκολα και παρατηρείτε λεπτές ενεργειακές αλλαγές που οι άλλοι δεν προσέχουν.

Όταν κάποιος που σας ενδιαφέρει δεν είναι καλά, το νιώθετε αμέσως. Το να καθοδηγείστε από το συναίσθημα μπορεί να είναι δύναμη. Σημαίνει ότι οι αποφάσεις σας καθοδηγούνται από αυτό που νιώθετε γνήσιο και ευθυγραμμισμένο με τις αξίες σας.

Σπάνια ενεργείτε με βάση τον καθαρό υπολογισμό. Αντίθετα, θέλετε επιλογές που φέρνουν νόημα, σύνδεση ή χαρά. Αυτή η συναισθηματική ευαισθησία μπορεί να σας κάνει έναν εξαιρετικό ακροατή και μια παρηγορητική παρουσία.

Είστε ο τύπος του ατόμου στο οποίο απευθύνονται οι φίλοι όταν χρειάζονται κάποιον που πραγματικά καταλαβαίνει. Ακόμα κι αν δεν έχετε όλες τις απαντήσεις, κάνετε τους ανθρώπους να νιώθουν σημαντικοί.

Φυσικά, το να ζείτε με την καρδιά μπορεί να είναι περίπλοκο μερικές φορές, αλλά είναι επίσης αυτό που σας κάνει αληθινούς. Βιώνετε τη ζωή έντονα, και αυτή είναι μια μορφή νοημοσύνης από μόνη της.

Λαχταράτε τη σύνδεση και την αρμονία

Έχετε ανάγκη από σχέσεις όπου ο αμοιβαίος σεβασμός και η συναισθηματική ειλικρίνεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι κύκλοι στον γραφικό χαρακτήρα συχνά σηματοδοτούν ζεστασιά, προσιτότητα και επιθυμία για ενότητα.

Πιθανότατα προτιμάτε τα ήρεμα, ισορροπημένα περιβάλλοντα από εκείνα όπου υπάρχουν συγκρούσεις. Σε ομαδικές συναντήσεις, μπορεί φυσικά να αναλάβετε τον ρόλο του ειρηνοποιού.

Αντιλαμβάνεστε πότε υπάρχει ένταση και κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να δημιουργήσετε κατανόηση πριν κλιμακωθεί.

Αυτή η ικανότητα πηγάζει από το βαθύ ενδιαφέρον σας για τη συλλογική διάθεση γύρω σας. Όταν τα πράγματα νιώθουν αποσυνδεδεμένα, θέλετε να γεφυρώσετε το χάσμα. Εκτιμάτε τις βαθιές, σταθερές σχέσεις έναντι των επιφανειακών.

Η ιδέα της αρμονίας έχει σημασία για εσάς, όχι επειδή φοβάστε τη σύγκρουση, αλλά επειδή πιστεύετε ότι η σύνδεση είναι αυτό που κάνει τη ζωή ουσιαστική. Ο γραφικός χαρακτήρας σας δείχνει ότι προσεγγίζετε τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, ακόμα κι αν αυτό περιστασιακά σας αφήνει ευάλωτους.

Οι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά στην παρουσία σας. Μπορούν να καταλάβουν ότι είστε κάποιος που εκτιμά την ηρεμία, όχι τον έλεγχο.

Έχετε δημιουργική σκέψη και φαντασία

Μπορεί να μην θεωρείτε τον εαυτό σας καλλιτέχνη, και όμως το μυαλό σας είναι δημιουργικό και η φαντασία σας, ζωηρή. Ο καμπυλωτός γραφικός χαρακτήρας ανήκει συνήθως σε ανθρώπους των οποίων το μυαλό περιπλανιέται σε ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις.

Βλέπετε μοτίβα εκεί που οι άλλοι βλέπουν συγκυρίες. Συνδέετε ιδέες που φαίνονται άσχετες. Η καμπυλωτή γραφή και οι αυθόρμητες σημειώσεις μαρτυρούν ένα μυαλό που επεξεργάζεται στον κόσμο όχι δομικά, αλλά με ροή.

Οι ιδέες σας χρειάζονται χώρο για να αναπνεύσουν, και η καμπυλωτή υπογραφή σας είναι απόδειξη ότι τους επιτρέπετε να κινούνται ελεύθερα.

Είστε ευπροσάρμοστοι και ανοιχτοί στην αλλαγή

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς η υπογραφή σας μπορεί να φαίνεται ελαφρώς διαφορετική κάθε φορά που υπογράφετε; Αυτή η λεπτή παραλλαγή λέει πολλά. Ο κυκλικός γραφικός χαρακτήρας συχνά αντανακλά την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής όταν η ζωή παίρνει απροσδόκητες στροφές.

Μπορεί να μην αγαπάτε την αλλαγή, αλλά τείνετε να τη χειρίζεστε καλύτερα από τους περισσότερους. Αντί να της αντιστέκεστε, προσαρμόζεστε και βρίσκετε νέα πατήματα. Αυτή η ποιότητα σας κάνει ανθεκτικούς με έναν ήσυχο, προσγειωμένο τρόπο.

Η ευελιξία σας φαίνεται και στον τρόπο που σκέφτεστε. Μπορείτε να δείτε πολλές πλευρές μιας κατάστασης χωρίς να προσκολλάστε σε μια σταθερή άποψη. Αυτή η νοοτροπία σας επιτρέπει να αναπτύσσεστε γρηγορότερα και να πλοηγείστε στην αβεβαιότητα της ζωής με λιγότερη ένταση.

Σας ενδιαφέρει βαθιά η αντίληψη των άλλων για εσάς

Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το παραδεχτείτε, αλλά τα άτομα με κυκλικές, στρογγυλεμένες υπογραφές ενδιαφέρονται υπερβολικά για τις γνώμες των άλλων. Σκέφτεστε προσεκτικά πώς γίνονται αντιληπτά τα λόγια, ο τόνος ή η ενέργειά σας.

Θέλετε να σας βλέπουν με ακρίβεια, και όταν παρεξηγείστε, αυτό μπορεί να σας ενοχλεί περισσότερο απ’ ό,τι αφήνετε να φανεί. Η ανάγκη σας αυτή, προέρχεται από την ενσυναίσθηση.

Αν ο γραφικός σας χαρακτήρας δείχνει ρευστή, σκόπιμη κίνηση, πιθανότατα έχετε το ίδιο ένστικτο.

Θέλετε η παρουσία σας να προσθέτει αξία, όχι θόρυβο. Σας ενδιαφέρει πώς κάνετε τους ανθρώπους να νιώθουν, επειδή βλέπετε τον εαυτό σας ως μέρος κάτι μεγαλύτερου από το δικό σας εγώ.

Αυτή η επίγνωση μπορεί να σας κάνει έναν στοχαστικό επικοινωνιολόγο.

Παρατηρείτε τις λεπτές αποχρώσεις, τη γλώσσα του σώματος και τον τόνο με τρόπους που οι άλλοι συχνά χάνουν.

Βρίσκετε ομορφιά στις λεπτομέρειες

Ο γραφικός χαρακτήρας σας πιθανότατα αντικατοπτρίζει την προσοχή σας για τις λεπτές αποχρώσεις. Ίσως παρατηρείτε τη μικρή καμπύλη στην κορυφή ενός «λ» ή τον τρόπο με τον οποίο τα γράμματά σας συνδέονται απαλά.

Αυτές οι λεπτομέρειες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που το μυαλό σας πιάνει τις λεπτές διακρίσεις στην καθημερινή ζωή. Οι άνθρωποι με καμπυλωτές, ρευστές υπογραφές έχουν συχνά μια εκλεπτυσμένη αίσθηση επίγνωσης.

Παρατηρείτε τον τόνο στη φωνή κάποιου, τον φωτισμό σε ένα δωμάτιο ή την υφή μιας ήσυχης στιγμής. Η προσοχή στη λεπτομέρεια των αισθήσεων σας κάνει βαθιά παρατηρητικούς, κάτι που μπορεί να είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Μπορεί επίσης να έχετε μια φυσική εκτίμηση για την καλαισθησία— πώς φαίνονται, πώς ταιριάζουν ή πώς ρέουν τα πράγματα. Αυτό θα μπορούσε να φανεί στον τρόπο που σχεδιάζετε τον χώρο διαβίωσής σας, παρουσιάζετε τη δουλειά σας ή ακόμα και ντύνεστε.

Υπάρχει μια διαισθητική αίσθηση ισορροπίας πίσω από τις επιλογές σας, και οι άνθρωποι συχνά την αντιλαμβάνονται ακόμα κι αν δεν μιλάτε ποτέ γι’ αυτήν. Η εύρεση της ομορφιάς στα μικρά πράγματα κρατά τη ζωή σας πλούσια. Βλέπετε σημασία εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν ρουτίνα, κάτι που σας βοηθά να παραμένετε προσγειωμένοι στην ευγνωμοσύνη.

Ο εσωτερικός σας κόσμος είναι πλούσιος

Δείχνετε χαρούμενοι και η διάθεσή σας είναι ευχάριστη, αλλά ο εσωτερικός σας κόσμος είναι πολύ πλούσιος. Ο κυκλικός γραφικός χαρακτήρας ανήκει συχνά σε εσωστρεφείς στοχαστές, σε ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο αναλογιζόμενοι, νιώθοντας και βγάζοντας νόημα από τα συναισθηματικά στρώματα κάτω από την καθημερινή ζωή.

Μπορεί να απολαμβάνετε τη μοναξιά και συχνά χρειάζεστε χρόνο μόνοι για να επαναφορτιστείτε. Αυτός ο ήσυχος χώρος δεν είναι μοναξιά, είναι εκεί όπου οργανώνετε τις σκέψεις σας και επανασυνδέεστε με τον εαυτό σας.

Μπορεί να κρατάτε ημερολόγιο, να πηγαίνετε για βόλτες ή απλά να κάθεστε ακούγοντας μουσική για να καθαρίσετε το κεφάλι σας. Ο πλούσιος εσωτερικός σας κόσμος σας δίνει βάθος, ενσυναίσθηση και διαύγεια. Σας βοηθά να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις με υπομονή, επειδή έχετε μάθει ότι η διορατικότητα δεν έρχεται πάντα γρήγορα — ξεδιπλώνεται.

Tips

Οι υπογραφές μας μπορούν να δώσουν μια αρκετά ακριβή εικόνα των χαρακτηριστικών μας. Η κυκλική, καμπυλωτή υπογραφή υποδηλώνει κάποιον που εκτιμά τη σύνδεση, τη δημιουργικότητα και το συναισθηματικό βάθος.

Ανήκει σε ένα άτομο που νιώθει τη ζωή πλήρως και δεν φοβάται να συγκινηθεί από αυτήν. Λένε την ιστορία ενός ατόμου που κάποτε προσπάθησε να χωρέσει σε ευθείες γραμμές, αλλά τελικά έμαθε να εκτιμά τις καμπύλες. Ακολουθήστε τον δικό σας, αυθόρμητο ρυθμό.

Επειδή τελικά, ο γραφικός χαρακτήρας δεν είναι απλώς αυτό που γράφετε. Είναι το πώς ρέει η ενέργειά σας όταν σταματάτε να προσπαθείτε να την ελέγξετε. Και αυτή η ροή λέει περισσότερα για τον αληθινό σας εαυτό από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να πουν οι λέξεις.