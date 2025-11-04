Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση του Κώστα Τσιάρα – Δείτε LIVE

Enikos Newsroom

πολιτική

Τσιάρας

Στη Βουλή, συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτή την ώρα καταθέτει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργείο μέσω ύπνωσης – Τι πέτυχαν οι Ισραηλινοί ερευνητές

Νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στον ΔΕΔΔΗΕ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Χωρίς ταξί αύριο και μεθαύριο η Αττική – Τι λέει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ

Πείραμα θερμιδομέτρησης επιτυγχάνει το πιο αυστηρό όριο για τη μάζα του ηλεκτρονικού νετρίνου

Νέα προειδοποίηση για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Android – Τι φέρνουν οι απαγορεύσεις σε site με περιεχόμενο για ενήλικ...
περισσότερα
11:41 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Επιμένω στην οπλοκατοχή στο σπίτι αλλά το κράτος να ελέγχει ποιος έχει το όπλο

Για την οπλοκατοχή και την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη, τα εξοπλιστικά και το «λουκέτο» στα ΕΛ...
11:08 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ – Προς παραίτηση ο CEO

Ευρεία σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γ...
09:17 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνία για ενότητα και συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026

Δεν σηκώθηκαν οι τόνοι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργα...
08:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Γαλάζιο «αντάρτικο» για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: Πυρ και μανία οι βουλευτές της ΝΔ – Σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το θέμα

Σε νευρική κρίση βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι έξω φρενών με την α...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς