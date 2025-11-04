Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση του Κώστα Τσιάρα – Δείτε LIVE Enikos Newsroom 11:54, Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 πολιτική Στη Βουλή, συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή την ώρα καταθέτει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. ΒΟΥΛΗ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Μοιράσου το: Κρις Μάρτιν – Σόφι Τέρνερ: Υπάρχει… «σπίθα» μεταξύ τους – Φέρονται να έχουν βγει αρκετά ρομαντικά ραντεβού Χανιά: Διαδηλωτές πέταξαν μπογιές σε λεωφορεία με Ισραηλινούς τουρίστες – Τους απώθησε η ΕΛ.ΑΣ. – ΒΙΝΤΕΟ Βελόπουλος: Επιμένω στην οπλοκατοχή στο σπίτι αλλά το κράτος να ελέγχει ποιος έχει το όπλο σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Κόμβος για λαθρεμπόριο όπλων η Κρήτη – Οι χώρες προέλευσης, οι τιμές, οι πιάτσες και η διανομή στην Ελλάδα 23 λεπτά πριν ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO, Γρηγόρης Σκλήκας – Η επιστολή του 34 λεπτά πριν Πένθος και φόβος για νέο αιματοκύλισμα στα Βορίζια: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας η κηδεία της 56χρονης 2 ώρες πριν Οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα: Συνελήφθη εμπλεκόμενος στην υπόθεση Λυγγερίδη – Χειροπέδες σε 6 άτομα 1 ώρα πριν Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ισχυρές καταιγίδες έως το βράδυ της Τετάρτης σε 6 περιοχές 2 ώρες πριν Τα 4 ζώδια που επιτέλους νιώθουν πως η ζωή τους αλλάζει πορεία – «Βρίσκετε το κλειδί για την επιτυχία» 4 ώρες πριν Ακύρωσε το πρώτο ραντεβού όταν εκείνος της είπε να μην ξεχάσει το πορτοφόλι της – «Έκανε διάλεξη για το ποιος πληρώνει» 2 ώρες πριν Γυναίκα αποκαλύπτει τις 5 απλές συνήθειες που την βοήθησαν να χάσει 50 κιλά – Πώς εφαρμόζονται στην καθημερινότητα 46 λεπτά πριν Ο τρόπος που υπογράφετε σας προδίδει – 7 χαρακτηριστικά προσωπικότητας που κρύβονται πίσω από τις «καμπύλες» 5 λεπτά πριν Τουρκία – PKK: Ο Μπαχτσελί κάνει λόγο για αποφυλάκιση του Ντεμιρτάς – Ο Οτσαλάν θέλει δράση με «σοβαρότητα και υπευθυνότητα» 10 λεπτά πριν Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: Το ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι βουλευτές, είναι σοβαρό θεσμικό θέμα 14 λεπτά πριν Νέα Υόρκη: Εκλέγει σήμερα τον δήμαρχό της – Το προφίλ του Ζοχράν Μαμντάνι, που είναι το φαβορί 20 λεπτά πριν Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025 23 λεπτά πριν ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO, Γρηγόρης Σκλήκας – Η επιστολή του ENIKOS NETWORK Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» Ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργείο μέσω ύπνωσης – Τι πέτυχαν οι Ισραηλινοί ερευνητές Νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στον ΔΕΔΔΗΕ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε Χωρίς ταξί αύριο και μεθαύριο η Αττική – Τι λέει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Πείραμα θερμιδομέτρησης επιτυγχάνει το πιο αυστηρό όριο για τη μάζα του ηλεκτρονικού νετρίνου Νέα προειδοποίηση για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Android – Τι φέρνουν οι απαγορεύσεις σε site με περιεχόμενο για ενήλικ... περισσότερα 11:41 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Βελόπουλος: Επιμένω στην οπλοκατοχή στο σπίτι αλλά το κράτος να ελέγχει ποιος έχει το όπλο Για την οπλοκατοχή και την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη, τα εξοπλιστικά και το «λουκέτο» στα ΕΛ... 11:08 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ – Προς παραίτηση ο CEO Ευρεία σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γ... 09:17 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΣΟΚ: Συμφωνία για ενότητα και συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026 Δεν σηκώθηκαν οι τόνοι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργα... 08:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 Γαλάζιο «αντάρτικο» για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: Πυρ και μανία οι βουλευτές της ΝΔ – Σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το θέμα Σε νευρική κρίση βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι έξω φρενών με την α... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Τουρκία – PKK: Ο Μπαχτσελί κάνει λόγο για αποφυλάκιση... 10 λεπτά πριν Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: Το ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι... 14 λεπτά πριν Νέα Υόρκη: Εκλέγει σήμερα τον δήμαρχό της – Το... 20 λεπτά πριν Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025 23 λεπτά πριν ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO, Γρηγόρης Σκλήκας – Η... 26 λεπτά πριν Καράογλου για ΕΛΤΑ: Ένιωσα σαν κερατάς που το μαθαίνει... 31 λεπτά πριν Δίκη Βαλυράκη: Δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και... 34 λεπτά πριν Πένθος και φόβος για νέο αιματοκύλισμα στα Βορίζια: Με... 41 λεπτά πριν Κυψέλη: Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή και αυτοκίνητο... Νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στον ΔΕΔΔΗΕ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε Χωρίς ταξί αύριο και μεθαύριο η Αττική – Τι λέει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Επιστροφή ενοικίου: Στις 28 Νοεμβρίου η καταβολή του – Τι πρέπει να προσέξετε ΑΑΔΕ: «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης – Σαρωτικοί έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Κομοτηνή: Σήμερα εγκαινιάζεται ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου MUST READ Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς