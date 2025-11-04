Ντικ Τσέινι: Πέθανε ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε ηλικία 84 ετών

Ντικ Τσέινι: Πέθανε ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε ηλικία 84 ετών
Ο Ρίτσαρντ (Ντικ) Τσέινι, μία από τις πιο επιδραστικές αλλά και αμφιλεγόμενες πολιτικές φιγούρες των Ηνωμένων Πολιτειών, πέθανε σε ηλικία 84 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, όπως μεταδίδει η New York Post, ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Δευτέρας, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Λιν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 61 χρόνια, καθώς και τις δύο του κόρες, Λιζ και Μέρι.

«Η αγαπημένη του σύζυγος των 61 ετών, Λιν, οι κόρες του, Λιζ και Μέρι, και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στο πλευρό του όταν έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της.

«Ο πρώην Αντιπρόεδρος πέθανε λόγω επιπλοκών από πνευμονία και καρδιοαγγειακή νόσο», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο άνθρωπος που καθόρισε όσο λίγοι την αμερικανική εξωτερική πολιτική, σχολιάζει το CNN, υπήρξε ο αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» και ο πρωταγωνιστής της αμφιλεγόμενης εισβολής στο Ιράκ.


Ο Τσέινι, ο οποίος διετέλεσε 46ος Αντιπρόεδρος στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ Ουόκερ Μπους για δύο θητείες, από το 2001 έως το 2009, θεωρήθηκε για δεκαετίες μία από τις πιο ισχυρές αλλά και πολωτικές πολιτικές φιγούρες στην Ουάσιγκτον.

Βρισκόταν στον Λευκό Οίκο το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο Μπους απουσίαζε εκτός πόλης. Στις στιγμές της φρίκης που ακολούθησαν τη σύγκρουση του δεύτερου αεροσκάφους στους Δίδυμους Πύργους, ο ίδιος είπε πως «μεταμορφώθηκε».

Αποφάσισε να εκδικηθεί τις επιθέσεις που είχε οργανώσει η Αλ Κάιντα και να επιβάλει την αμερικανική ισχύ στη Μέση Ανατολή, με μια νεοσυντηρητική πολιτική αλλαγής καθεστώτων και προληπτικού πολέμου.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αν και παρέμεινε συντηρητικός, απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο του το κόμμα εξαιτίας της σκληρής κριτικής του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήριζε «δειλό» και «τη μεγαλύτερη απειλή που γνώρισε ποτέ η αμερικανική δημοκρατία».

