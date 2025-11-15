Τραγωδία στην Ιεράπετρα: 62χρονος πέθανε την ώρα που μάζευε ελιές 

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 62χρονος άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου σε περιοχή του Καβουσίου, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr ο άνδρας με καταγωγή από το Καβούσι, που ζούσε και εργαζόταν στο Ηράκλειο, είχε πάει στην περιοχή του Καβουσίου για το μάζεμα των ελιών, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών δεν έγινε εφικτό να κρατηθεί στη ζωή.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής.