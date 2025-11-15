Τραγωδία στην Ιεράπετρα: 62χρονος πέθανε την ώρα που μάζευε ελιές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 62χρονος άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου σε περιοχή του Καβουσίου, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr ο άνδρας με καταγωγή από το Καβούσι, που ζούσε και εργαζόταν στο Ηράκλειο, είχε πάει στην περιοχή του Καβουσίου για το μάζεμα των ελιών, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών δεν έγινε εφικτό να κρατηθεί στη ζωή.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πονοκέφαλος, κόπωση και αφηρημάδα: Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα όγκου στον εγκέφαλο

Ο Ράσελ Κρόου αποκαλύπτει πώς έχασε 26 κιλά σε 1 χρόνο

Συντάξεις: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης που θα αυξήσουν τα εισοδήματα των συνταξιούχων

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για το νέο «λίφτινγκ»

Πώς ο ήχος και το φως δρουν όμοια – και πώς όχι – στην πιο μικρή κλίμακα

Προειδοποίηση: Αυτό το μήνυμα «από την Amazon» δεν είναι αυτό που φαίνεται – Τι είναι το «mishing»
περισσότερα
12:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Παιανία: Νεκροί 2 ηλικιωμένοι μετά τη σύγκρουση στη Λεωφόρο Λαυρίου

Νεκροί είναι οι δύο ηλικιωμένοι επιβαίνοντες του ενός αυτοκινήτου, που συγκρούστηκε με άλλο όχ...
12:07 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στον Επτάλοφο Παρνασσού,...
11:54 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Καταυλισμοί Ρομά: Πρεμιέρα σήμερα για το σχέδιο αστυνόμευσης στην Αττική – Τι προβλέπει 

Ξεκινά σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά στ...
11:30 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τρομακτικό τροχαίο στην Κρήτη: Τούμπαρε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος – Δείτε φωτογραφίες  

Σμπαράλια έγινε το αυτοκίνητο ενός 23χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα