Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι πύλες για τον τριήμερο εορτασμό της 52ης επετείου – Μικροί και μεγάλοι αφήνουν λουλούδια

Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, το πρωί του Σαββάτου (15/11) για τον τριήμερο εορτασμό μνήμης, που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι. Η προσέλευση των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει, με μικρούς και μεγάλους να αφήνουν στεφάνια και λουλούδια στο κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της Πατησίων.

Εντός του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.