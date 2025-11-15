Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι πύλες για τον τριήμερο εορτασμό της 52ης επετείου – Μικροί και μεγάλοι αφήνουν λουλούδια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πολυτεχνείο

Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, το πρωί του Σαββάτου (15/11) για τον τριήμερο εορτασμό μνήμης, που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι. Η προσέλευση των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει, με μικρούς και μεγάλους να αφήνουν στεφάνια και λουλούδια στο κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της Πατησίων.

Εντός του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πονοκέφαλος, κόπωση και αφηρημάδα: Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα όγκου στον εγκέφαλο

Ο Ράσελ Κρόου αποκαλύπτει πώς έχασε 26 κιλά σε 1 χρόνο

Συντάξεις: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης που θα αυξήσουν τα εισοδήματα των συνταξιούχων

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για το νέο «λίφτινγκ»

Πώς ο ήχος και το φως δρουν όμοια – και πώς όχι – στην πιο μικρή κλίμακα

Προειδοποίηση: Αυτό το μήνυμα «από την Amazon» δεν είναι αυτό που φαίνεται – Τι είναι το «mishing»
περισσότερα
12:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Παιανία: Νεκροί 2 ηλικιωμένοι μετά τη σύγκρουση στη Λεωφόρο Λαυρίου

Νεκροί είναι οι δύο ηλικιωμένοι επιβαίνοντες του ενός αυτοκινήτου, που συγκρούστηκε με άλλο όχ...
12:07 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στον Επτάλοφο Παρνασσού,...
11:54 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Καταυλισμοί Ρομά: Πρεμιέρα σήμερα για το σχέδιο αστυνόμευσης στην Αττική – Τι προβλέπει 

Ξεκινά σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά στ...
11:46 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: 62χρονος πέθανε την ώρα που μάζευε ελιές 

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 62χρονος άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου σε π...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα