Γλυκά Νερά: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στη Λεωφόρο Λαυρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασεθνοφόρο ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:15 το πρωί του Σαββάτου (15/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, στο ρεύμα προς Παιανία.

Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας ενώ έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την σύγκρουση των οχημάτων υπάρχουν δύο σοβαρά τραυματίες. Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων, καθώς και ασθενοφόρο.

Εξαιτίας του ατυχήματος έχει κλείσει ο δρόμος και στο σημείο έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.

Πηγή πληροφοριών: ΕΡΤ/ irafina

12:07 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

