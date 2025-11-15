Συγκλονιστική εξομολόγηση του Δημήτρη Σταρόβα: «Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω στον γιατρό» –

Ο Δημήτρης Σταρόβας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ», η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στον Alpha Κύπρου.

Στο trailer που κυκλοφόρησε, ο γνωστός καλλιτέχνης μιλά για τη σοβαρή περιπέτειας υγείας που πέρασε,  αφήνοντας να εννοηθεί πως όσα πέρασε τον σημάδεψαν βαθιά και τον έκαναν να επαναπροσδιορίσει πολλά στη ζωή του.

«Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, γιατί είχα αρρυθμίες, κρίσεις πανικού για δέκα χρόνια και φοβόμουν να πάω στον γιατρό να μου πει ότι κάτι έχω. Άκουγα τους γιατρούς ότι είναι εγκεφαλικό και ευτυχώς με επηρέασε μόνο στην ομιλία. Στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε μία λέξη. Ούτε ήχο.  Ξυπνούσα κάθε πρωί και έλεγα: “Πω πω! Τι όνειρο είδα… Ότι έπαθα εγκεφαλικό”. Δεν μπορούσα να το πιστέψω» περιγράφει ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

 

