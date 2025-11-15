«Η πραγματικότητα στις μεταφορές μαθητών απαιτεί άμεση προσαρμογή. Οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί, τα κόστη έχουν αυξηθεί, ενώ το θεσμικό πλαίσιο παραμένει στάσιμο», αναφέρει η Έρρικα Πρεζεράκου εντεταλμένη σύμβουλος Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως εξηγεί η κ. Πρεζεράκου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «το 2015 υπήρχαν 564 ημερήσια δρομολόγια. Το 2022 έφτασαν τα 1.000 και φέτος προσεγγίζουν τα 2.000, όταν το υπουργείο Μεταφορών – μέσω του ΟΑΣΑ- διαχειρίζεται συνολικά 1.270 δρομολόγια και στους 66 δήμους της Αττικής».

Η Περιφέρεια, τονίζει, βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με το υπουργείο Εσωτερικών και τους μεταφορείς, επιδιώκοντας μια βιώσιμη λύση που θα εξασφαλίζει συνέπεια, διαφάνεια και κυρίως ασφάλεια για τα παιδιά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμόρφωση του πλαισίου.

Η ίδια εισηγείται την εφαρμογή ενός μεταβατικού συστήματος, αντίστοιχου με εκείνου που ισχύει σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Δηλαδή να διαπραγματεύεται η Περιφέρεια με ιδιώτες οδηγούς ακόμη και γονείς στις λεγόμενες άγονες γραμμές, τους οποίους και θα επιδοτεί για τη μεταφορά μαθητών. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε κενά σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό έργο. Οι μαθητές πρέπει να φτάνουν καθημερινά στα σχολεία τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας», σημειώνει η κ. Πρεζεράκου.

Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών στα δημόσια σχολεία μεταφέρθηκε το 2013 από τους Δήμους στις Περιφέρειες της χώρας με Κοινή Υπουργική Απόφαση, στην οποία καθορίζονται τα θεσμικά εργαλεία υλοποίησης όπως είναι οι διαγωνιστικές διαδικασίες, τα μαθητικά δελτία και το γονικό επίδομα.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, από τότε η Υπηρεσία διαρκώς μετεξελίσσεται λόγω αλληλένδετων κοινωνικών, γεωγραφικών και οικονομικών παραμέτρων. Με κυριότερες την ετήσια αύξηση των μαθητών στα ειδικά σχολεία, σε ποσοστό 6%, την πληθυσμιακή άνοδο στην Ανατολική Αττική κατά 16,5% και την ένταξη νέων σχολικών μονάδων, όπως τα Ωνάσεια.

Επιπλέον, στην ύπαρξη άγονων δρομολογίων συντελούν και άλλοι παράγοντες, όπως η πανευρωπαϊκή έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, οι μη ελκυστικές αποζημιώσεις για δρομολόγια μικρών χιλιομετρικών αποστάσεων, η θερινή αναστολή λειτουργίας του φορέα (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) που αξιολογεί την προσήκουσα εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές και αναπηρίες κ.ά.

«Σήμερα έχουμε ήδη καλύψει το 93% των δρομολογίων»

Φέτος, συμπληρώνει η Έρρικα Πρεζεράκου προστέθηκαν και άλλοι δύο αστάθμητοι παράγοντες: ο «ανταγωνισμός» από ιδιωτικά σχολεία που χρησιμοποιούν πλέον εταιρίες με τουριστικά λεωφορεία και η αδυναμία των ΚΤΕΛ Αττικής να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τα έτη 2025-2028.

«Ο τετραπλασιασμός των δρομολογίων διαμορφώνει μια νέα συνθήκη, καταδεικνύοντας την ανάγκη αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου», παρατηρεί η εντεταλμένη σύμβουλος Παιδείας και προσθέτει: Ως Περιφερειακή Αρχή, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος και τη σημασία αυτής της Υπηρεσίας. Μιλήσαμε με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με αναδόχους μεταφορείς, με αντιδημάρχους Παιδείας και με όλες τις Διευθύνσεις Παιδείας των Περιφερειών της χώρας. Καταγράψαμε όλα τα ζητήματα που ανέκυπταν κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Με ενσυναίσθηση, σεβασμό και διορατικότητα σχεδιάσαμε το μέλλον της Υπηρεσίας για να μεταφέρουμε τη γνώση, κυριολεκτικά και συμβολικά, από το σπίτι στο σχολείο και πάλι πίσω. Και καταθέσαμε τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

«Σήμερα έχουμε ήδη καλύψει το 93% των δρομολογίων και συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα τις διαπραγματεύσεις. Με επιμονή και συνέπεια μέχρι να εξασφαλίσουμε ότι το ταξίδι της γνώσης για τα παιδιάς μας ξεκινά κάθε πρωί με ασφάλεια, φροντίδα και καλοσύνη», καταλήγει η Έρρικα Πρεζεράκου.