Βραζιλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Μπολσονάρου κατά της ποινής φυλάκισης για απόπειρα πραξικοπήματος

Enikos Newsroom

διεθνή

ΖΑΙΡ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας απέρριψε επίσημα χθες Παρασκευή την έφεση του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου κατά της ποινής φυλάκισης 27 ετών που του επιβλήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητές του να αποφύγει τη φυλάκιση.

Το δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί κατά της έφεσης την περασμένη εβδομάδα, αλλά έπρεπε ακόμη να επικυρώσει την απόφασή του.

Ο 70χρονος πρώην ακροδεξιός ηγέτης (2019-2022), κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο ως ηγέτης «εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να εξασφαλίσει την «αυταρχική παραμονή του στην εξουσία» μετά τη νίκη του αριστερού αντιπάλου του, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, αυτό το σχέδιο αφορούσε τη δολοφονία του Λούλα και ενός δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είχε αναλάβει την υπόθεση, του Αλεξάντρ ντε Μοράες. Αλλά απέτυχε λόγω έλλειψης υποστήριξης από υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Δικαστική πηγή δήλωσε στο AFP ότι η υπεράσπιση θα μπορούσε να καταθέσει τελική έφεση εντός πέντε ημερών. Ωστόσο, η έφεση αυτή θα μπορούσε να απορριφθεί γρήγορα από τον κ. Μοράες, γεγονός που θα τερματίσει τη διαδικασία.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο, θα μπορούσε επομένως να φυλακιστεί κατά την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τις συνέπειες ενός τραύματος από μαχαίρι στην κοιλιά το 2018, θα μπορούσε να ζητήσει από το Δικαστήριο να του επιτρέψει να εκτίσει την ποινή του κατ οίκον, όπως συνέβη στην περίπτωση του πρώην προέδρου Φερνάντο Κολόρ ντε Μέγιο (1990-1992), ο οποίος καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για διαφθορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

