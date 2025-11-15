ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο

Enikos Newsroom

πολιτική

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο

«Συμπληρώνονται σήμερα 42 έτη από την παράνομη, άκυρη και καταδικασθείσα από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους κατά πλήρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και καλεί όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην αποσχιστική αυτή οντότητα.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο της εξεύρεσης μια συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζει το ΥΠΕΞ και προσθέτει:

«Η πρόσφατη διπλωματική κινητικότητα στο Κυπριακό Ζήτημα, ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα αποτελούν σημαντικά βήματα για δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση των συνομιλιών».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πονοκέφαλος, κόπωση και αφηρημάδα: Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα όγκου στον εγκέφαλο

Ο Ράσελ Κρόου αποκαλύπτει πώς έχασε 26 κιλά σε 1 χρόνο

Παροχές και επιδόματα από τη ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών-Ποιους αφορά

Καιρός: Από Φθινόπωρο… Άνοιξη με ηλιοφάνεια και 23άρια σήμερα – Θερμή «εισβολή» από Δευτέρα με νοτιάδες και αφρικανική σκόν...

Προειδοποίηση: Αυτό το μήνυμα «από την Amazon» δεν είναι αυτό που φαίνεται – Τι είναι το «mishing»

3I/ATLAS: Νέα στοιχεία «αποδεικνύουν» ότι η «ενδεχομένως εχθρική εξωγήινη απειλή» δεν είναι κομήτης
περισσότερα
09:54 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Τσίπρα: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο Fitch, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον...
04:46 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Γαλάζια μάζωξη στη Φλώρινα: Δένδιας, Κεραμέως, Δημητριάδης και πολλοί βουλευτές σε παραδοσιακό βράσιμο τσίπουρου

Υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ έδωσαν χθες το παρών στο καζάνι του Γαζέα στη Φλώρινα, ...
02:30 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Παπαθανάσης για την αναβάθμιση από τη Fitch: Η αξιοπιστία της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται διεθνώς

Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές από τον οίκος...
01:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης για την αναβάθμιση της Fitch: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο, κερδίζουμε σε αξιοπιστία και στηρίζουμε την κοινωνία

Η Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε ‘BBB’ από ‘B...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα