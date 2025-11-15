«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που «άνοιγε» διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Συνελήφθη βραδινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 29χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για υποθέσεις κλοπών από διαμερίσματα που είχαν λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2020 και του 2022.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι ο συλληφθείς αποτελούσε μέλος διεθνούς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group), που διέπραττε κλοπές από διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Κολωνάκι.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επέλεγαν οικίες που θα τους απέφεραν το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ προηγουμένως φρόντιζαν να παρακολουθούν τις κινήσεις των ιδιοκτητών για να βεβαιωθούν για την απουσία τους.

Χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας και του «επαγγελματισμού» που επεδείκνυαν ήταν ότι, δεν δίσταζαν να προχωρήσουν ακόμη και σε δύο διαρρήξεις στην ίδια πολυκατοικία, ενώ διέθεταν άρτια τεχνική κατάρτιση, παραβιάζοντας κλειδαριές χωρίς εμφανή ίχνη.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η δράση τους εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τον συλληφθέντα να έχει απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα στην Αυστρία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα Αρχών Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή του συλληφθέντα, καθώς και δύο ακόμη άγνωστων συνεργών του, σε τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων, από τις οποίες οι δύο στην ίδια πολυκατοικία τον Αύγουστο του 2020 και η τρίτη σε διαμέρισμα τον Αύγουστο του 2022.

Από τη σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -500- ευρώ και -100- δολάρια,
  • φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
  • κινητό τηλέφωνο και
  • ταυτότητα Αρχών Σλοβακίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

10:38 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Περιφέρεια Αττικής: Οι ενέργειες για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία – «Σήμερα έχουμε ήδη καλύψει το 93% των δρομολογίων»

«Η πραγματικότητα στις μεταφορές μαθητών απαιτεί άμεση προσαρμογή. Οι συνθήκες έχουν μεταβληθε...
10:04 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τρίπολη: Συνελήφθη 54χρονος που είχε στο σπίτι του κυνηγετικά όπλα, πιστόλια και φυσίγγια – ΦΩΤΟ 

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίω...
09:38 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό – Νεκρός μοτοσικλετιστής που προσέκρουσε σε βαν 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου στον Κηφισό. Συγκεκριμένα, μοτο...
08:58 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Βοιωτία: Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο που προσέκρουσε σε μπάρες στην Εθνική Οδό – 6 άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε φωτογραφίες 

Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε γύρω στις 5:30′ το πρωί του Σαββάτου,...
