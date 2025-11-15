Πήγαν για ψώνια στο σούπερ μάρκετ στο πρώτο ραντεβού – «Μετά μου ζήτησε να πάω σπίτι του και να κρεμάσω το κουρτινόξυλο, έμεινα άφωνη»

Βγήκε ραντεβού με κάποιον και πήγαν για ψώνια - "μου ζήτησε να πάω σπίτι του και να κρεμάσω το κουρτινόξυλο". Φωτογραφία: Freepik
Βγήκε ραντεβού με κάποιον και πήγαν για ψώνια - "μου ζήτησε να πάω σπίτι του και να κρεμάσω το κουρτινόξυλο". Φωτογραφία: Freepik

Πιστεύετε ότι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ στο πρώτο ραντεβού είναι ρομαντικά; Ε, η TikToker Livy (@livybak_) σίγουρα δεν το πίστευε — και μάλλον συμφωνούμε όλοι. Όλα ξεκίνησαν όταν γνώρισε έναν τύπο σε μια εκδήλωση για φοιτητές.

Οι 6 ασυνείδητες συμπεριφορές που μαρτυρούν απελπισία στο πρώτο ραντεβού

Στο τέλος της εκδήλωσης εμφανίζεται ένας τύπος και της πιάνει την κουβέντα. Ύστερα θέλει να της ζητήσει το τηλέφωνό της, αλλά… δεν έχει μαζί του το δικό του. Οπότε παίρνει το δικό της κινητό και πληκτρολογεί το νούμερό του.

Η Livy είχε μείνει άφωνη — ο άνδρας είχε δείξει ασυνήθιστη οικειότητα. Μετά από εκείνο το βράδυ, δεν άκουσε νέο του για αρκετό καιρό. Ώσπου μια μέρα, της τηλεφώνησε και της είπε ότι θέλει να την πάει ραντεβού.

Βγήκε ραντεβού μετά το διαζύγιό της και απογοητεύτηκε – «Δεν είχε καμία σχέση με τις φωτογραφίες ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος»

Της είπε ότι θα περνούσε να την πάρει στις 8:30 μ.μ., αλλά αυτό δεν βόλευε τη Livy. Οπότε της είπε «9:30», και το έκλεισε πριν καν προλάβει να απαντήσει.

«Και ήμουν σε φάση, εντάξει, μάλλον ο τύπος θα έρθει να με πάρει στις 9:30, αφού είχα ήδη αναφέρει πού μένω», είπε η Livy. «Τέλος πάντων, ετοιμάστηκα και μετά πήγα σε μια βραδιά επιτραπέζιων στο σπίτι μιας φίλης, που ήταν μέσα στο ίδιο συγκρότημα.»

Βγήκε ραντεβού με κάποιον που την είπε «ψωνισμένη» και αχάριστη – «Ήθελε να του επιστρέψω τα 60 ευρώ που ξόδεψε»

Ενώ ήταν εκεί, έλαβε μήνυμα από τον τύπο ότι είχε φτάσει. Βγήκε έξω, περιμένοντας ότι θα κατέβει από το φορτηγάκι του να της ανοίξει την πόρτα — αλλά εκείνος έμεινε καθισμένος στη θέση του. Ανακάλυψε ότι εκείνος φοιτούσε στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων για να πάρει το MBA του. Εκείνη, πάλι, είχε μόλις γίνει δεκτή στο ίδιο τμήμα για το προπτυχιακό της.

“Ήταν πολύ παράξενος”

Πήγαν στο σπίτι του για να αλλάξει ρούχα, μιας και μόλις είχε τελειώσει από ένα επαγγελματικό δείπνο. Και τότε ανακοίνωσε ότι… θα την πήγαινε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Στο κατάστημα προσπάθησε να κάνει χαριτωμένη, ευχάριστη συζήτηση με φλερτ, ρωτώντας αν μπορεί να τους φανταστεί να διακοσμούν ένα σπίτι μαζί.

Αλλά ήταν από τις πιο παράξενες αλληλεπιδράσεις που είχε ζήσει ποτέ — δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε. Γύρισαν στο σπίτι του για να τακτοποιήσει τα ψώνια. Εκείνο το σημείο η Livy είχε ήδη ξενερώσει, είχε αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να τον ξαναδεί ποτέ.

Κι έπειτα, του προέκυψε μια «δουλειά για δύο άτομα» στο υπνοδωμάτιο. Τελικά, ήθελε βοήθεια για να κρεμάσει ένα κουρτινόξυλο. Με λίγα λόγια, την κάλεσε σπίτι του… για να κάνει δουλειές μαζί του.  Αρνήθηκε να τον βοηθήσει με το κουρτινόξυλο. Μετά από αυτό, της έδειξε πώς να παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι, αλλά εκείνη δεν είχε καμία όρεξη.

Ξαφνικά, σηκώθηκε, πήρε τα κλειδιά του και της είπε ότι θα την πάει σπίτι — πράγμα που της φάνηκε απολύτως εντάξει. Προφανώς είχε εκνευριστεί με την έλλειψη ενθουσιασμού της.  «Σόρρυ που δεν είμαι γεμάτη ενέργεια όταν μου ζητάς ραντεβού στις 9:30 ενώ είμαι στο πόδι από τις 6 το πρωί. Δηλαδή, συγγνώμη που δεν πετάω από χαρά για ψώνια μαζί σου, ενώ δεν σε ξέρω και αυτό δεν ήταν καν κανονικό ραντεβού», είπε η Livy στο βίντεό της.

Δεν ταίριαζαν καθόλου, και τον βρήκε τελείως εγωκεντρικό. Και για να ολοκληρωθεί το χάος, ανακάλυψε πως εκείνος ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερός της — οπότε, κατά λάθος, είχε βγει ραντεβού με έναν πολύ μεγαλύτερο τύπο.

10:08 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

