Βγήκε ραντεβού μετά το διαζύγιό της και απογοητεύτηκε – «Δεν είχε καμία σχέση με τις φωτογραφίες ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος»

Ως πρόσφατα διαζευγμένη, η TikToker Karlista (@karlistaa) κατέληξε στο συμπέρασμα πως, η καλύτερη στρατηγική να γνωρίσεις κάποιον έπειτα από έναν χωρισμό, είναι να βγεις όσο το δυνατόν περισσότερα ραντεβού.

Ένα βράδυ, κανόνισε να βγει για καφέ με κάποιον μέσα από εφαρμογή γνωριμιών.

“Δεν είχε καμία σχέση με τις φωτογραφίες”

Εκείνος άργησε να φτάσει στο ραντεβού. Όταν έφτασε, δεν κατάφερε να τον αναγνωρίσει, δεν έμοιαζε καθόλου με τον άνδρα που έβλεπε στις φωτογραφίες. Παρήγγειλε τον καφέ του, έριξε μια ματιά γύρω – γύρω και, την εντόπισε.

Εκείνη είχε απογοητευτεί. Ήταν τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερος απ’ ό,τι στις φωτογραφίες και παρήγγειλε για τον εαυτό του, χωρίς να τη ρωτήσει τι θέλει. Εν τω μεταξύ, εκείνος είχε παραγγείλει φαγητό – ενώ είχαν κανονίσει να βγουν για καφέ. Όταν η γυναίκα τον ρώτησε για τα χόμπι του, εκείνος είπε πως του αρέσει το γυμναστήριο.

Μετά άρχισε να ατμίζει – φυσώντας τον ατμό μέσα τα μούτρα της. Στη διάρκεια της κουβέντας τους, η γυναίκα ανακάλυψε πως είχε παρελθόν με εξαρτήσεις.

Είχε μπει σε μονάδα αποκατάστασης, στην Καλιφόρνια. Όταν βγήκε, με κάποιον μυστηριώδη τρόπο απέκτησε πολλά χρήματα, μετακόμισε στη Φλόριντα, όπου και ξόδεψε τα λεφτά του. Ουσιαστικά, είχε μείνει άνεργος και άφραγκος. Της ζήτησε να τον προτείνει για δουλειές , αν ακούσει κάτι. Η Karlista ένιωσε πως είπαν πολλά παραπάνω απ’ όσα θα έπρεπε σ’ έναν καφέ.

Ωστόσο κατάλαβε γιατί δεν προσφέρθηκε να της προσφέρει ένα ποτό. Όταν ήπιε τον καφέ της, έμειναν ακόμη 20 λεπτά αλλά στο τέλος του είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν.

Από τότε έχουν συναντηθεί έξω.

“Ευτυχώς κρατήσαμε τα προσχήματα”

Γενικά ήταν φιλικός και συνέχισαν να χαιρετούν ο ένας τον άλλον όταν συναντιόντουσαν. Μπορεί το ραντεβού να ήταν μια αποτυχία αλλά ευτυχώς, συνέχισαν να είναι ευγενικοί.