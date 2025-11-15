Τρίπολη: Συνελήφθη 54χρονος που είχε στο σπίτι του κυνηγετικά όπλα, πιστόλια και φυσίγγια – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία του 54χρονου, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όπου βρέθηκαν, συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • -1- κυνηγετικό όπλο, η άδεια κατοχής του οποίου είχε λήξει,
  • -1- κυνηγετικό αεροβόλο, τύπου «φλόμπερ», μετά άδειου κάλυκα
  • -1- πιστόλι, μετά γεμιστήρα και -8- φυσίγγια εντός αυτής,
  • -1- πιστόλι, μετά γεμιστήρα και
  • -18- φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

Δείτε την φωτογραφία της ΕΛ.ΑΣ.:

