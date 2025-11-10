Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Άγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938 – Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli

Enikos Newsroom

Media

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Άγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938 – Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Αγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938. Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli

Λονδίνο, 1938. Οι τέσσερις βασίλισσες του βρετανικού αστυνομικού μυθιστορήματος, Άγκαθα Κρίστι, Ντόροθι Σέγιερς, Νάιο Μαρς και Μάρτζερι Άλινγκχαμ, είναι οικοδέσποινες της φιλανθρωπικής εκδήλωσης υπέρ της Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών, για να βοηθήσουν τη Βρετανία που προετοιμάζεται για πόλεμο. Ο βαρόνος σερ Χένρι Χίθκοουτ προσφέρει την
έπαυλή του, την οικία Χάρσλεϊ, για την εκδήλωση και όλη η υψηλή κοινωνία του Λονδίνου είναι παρούσα.

Η βραδιά έχει τεράστια επιτυχία. Το επόμενο πρωί, όμως, η διάθεση όλων αλλάζει, καθώς ο σερ Χένρι Χίθκοουτ βρίσκεται νεκρός στη βιβλιοθήκη.

Οι ντετέκτιβ Λίλιαν Γουάιλς και Ρίτσαρντ Ντέιβιντσον από τη Σκότλαντ Γιαρντ καλούνται να αναλάβουν την έρευνα και να καταλήξουν σε έναν πιθανό κύκλο υπόπτων ανάμεσα στους
καλεσμένους, μεταξύ των οποίων μια εκνευρισμένη μνηστή, ένας πολιτικά φιλόδοξος γιος, ένας συγκρατημένος αλλά προστατευτικός αδελφός, ένας οργισμένος γαμπρός, μια επαναστατημένη
έφηβη κόρη και ο υπουργός Εσωτερικών.

Οι τέσσερις βασίλισσες του εγκλήματος, χωρίς να το καταλάβουν, αναλαμβάνουν δράση. Η ντετέκτιβ Γουάιλς, η πρώτη γυναίκα επιθεωρήτρια στο Εγκληματολογικό Τμήμα Ερευνών, πρέπει να ξεδιαλύνει το χάος που άφησε πίσω του ο θάνατος του σερ Χένρι. Είναι αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο αποκαλύπτοντας τον δολοφόνο.

Στο πλευρό της βρίσκονται οι τέσσερις βασίλισσες του εγκλήματος και κορυφαίες γυναίκες συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστι, Ντόροθι Σέγιερς, Νάιο Μαρς και
Μάρτζερι Άλινγκχαμ.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ρόφημα που μπορεί να βλάψει το συκώτι και πρέπει να το αποφεύγουμε, σύμφωνα με ειδικούς

Νέος τρόπος προγραμματισμού ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Το σκοτεινό μυστικό πίσω από τον ουρανοξύστη 29 ορόφων της Νέας Υόρκης που δεν έχει παράθυρα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν ελέφαντα σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:03 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος της Rosanne Limoncelli – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα και Drive

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος της Rosanne Limoncelli – Μ...
05:48 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 10/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 10/11/2025.
05:43 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 10/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 10/11/2025.
05:38 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 10/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 10/11/2025.
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα