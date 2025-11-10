«Φρένο» από Τραμπ για τα KC-135 στην Ελλάδα: Τα νέα σχέδια της Πολεμικής Αεροπορίας για μεταγωγικά – Οι 3 «μνηστήρες»

Ανατροπή κι επανασχεδιασμός των προτεραιοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) σε δύο βασικούς τομείς. Ο πρώτος έχει να κάνει με το μέλλον του στόλου των μεταγωγικών αεροσκαφών και ο δεύτερος με την απόκτηση ιπτάμενων τάνκερ ή αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού. Τα σχέδια της Πολεμικής Αεροπορίας για νέα μεταγωγικά και για αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως είχαμε αποκαλύψει σε παλαιότερο δημοσίευμα του enikos.gr, η ΠΑ κινείτο μεθοδικά για την απόκτηση δύο μεταχειρισμένων KC-135 από το απόθεμα των ΗΠΑ, οι οποίες μάλιστα σκόπευαν να αποσύρουν μεγάλο αριθμό μέσα στο 2026. Η αλλαγή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της νέας διοίκησης Τραμπ ουσιαστικά έφερε την απόρριψη του ελληνικού αιτήματος και πλέον η Αθήνα εξετάζει άλλες λύσεις -πακέτο με την προμήθεια νέων μεταγωγικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στη Realnews της Κυριακής, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) αυτή τη στιγμή εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές από τον εμπορικό στόλο αεροσκαφών παγκοσμίως και συζητά το κόστος μετατροπής τυχόν δύο πολιτικών αεροσκαφών σε ιπτάμενα τάνκερ.

Όμως, η επιλογή τους εμπλέκεται και με την έρευνα επιλογής των νέων μεταγωγικών αεροπλάνων. Κι αυτό γιατί στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές αεροσκαφών που μπορούν να φέρουν σε πέρας και τις δύο αποστολές.

Ο ίδιος ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, την Τετάρτη αποκάλυψε ότι η ΠΑ κινείται ήδη για την προμήθεια νέων μεταγωγικών. Τις ανακοινώσεις τις έκανε από την 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, εκεί όπου για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακό “Elephant Walk” από 10 μεταγωγικά αεροσκάφη.

Με εντολή του Αρχηγού ΓΕΑ, εξετάζονται τρεις διαθέσιμες επιλογές.

Η πρώτη είναι το γνώριμο C-130 στην έκδοση J. Η ΠΑ επιχειρεί με αυτόν τον τύπο του αεροσκάφους εδώ και 50 χρόνια, ενώ στην ΕΑΒ υπάρχει γραμμή παραγωγής όπου κατασκευάζεται το 30% της ατράκτου, η οποία εν συνεχεία πηγαίνει στο εργοστάσιο στις ΗΠΑ, στη Μαριέτα της Τζόρτζια, όπου και γίνεται η τελική συναρμολόγηση της παγκόσμιας παραγωγής αεροσκαφών του τύπου. Στα θετικά που λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι ότι έχει αυξημένη επιχειρησιακή εμβέλεια, ενώ οι μηχανικοί το γνωρίζουν καλά. Ωστόσο, προβληματίζει η υψηλή του τιμή.

Η δεύτερη επιλογή που εξετάζεται είναι το βραζιλιάνικο C-390. Πρόκειται για αεροπλάνο που δεν έχει ελικοφόρους turboprop κινητήρες αλλά τουρμπίνες. Το μεταγωγικό τζετ εισάγει μία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία στην ΠΑ, όμως πολλές χώρες της ΕΕ, όπως η Πορτογαλία και η Ουγγαρία, ενώ βρίσκονται σε συμφωνία και η Ολλανδία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Σουηδία. Τα θετικά του σημεία είναι η χαμηλή του τιμή, καθώς και οι κινητήρες, που προέρχονται από την Boeing, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει υποστήριξη και από την πολιτική αεροπορία στην αγορά. Στην έκδοση KC-390 μπορεί να πραγματοποιήσει και εναέριους ανεφοδιασμούς.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, είναι ότι η ηγεσία της ΠΑ εξετάζει και το θηριώδες Α-400 που κατασκευάζει η ευρωπαϊκή Airbus.

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος που κοστίζει όσο ένα C-130J, όμως είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, όπως και από το C-390. Μπορεί να μεταφέρει έως και 37 τόνους (81.600 lb), δηλαδή διπλάσιο φορτίο από τα παλαιότερα τακτικά μεταγωγικά. Δύναται να ταξιδέψει σε μεγαλύτερες αποστάσεις και με υψηλότερη ταχύτητα (μέγιστη ταχύτητα περίπου Mach 0.72) σε σχέση με άλλα στροβιλοελικοφόρα μεταγωγικά, επιτρέποντας την ταχεία αντίδραση και την ανάπτυξη δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα, μπορεί με την ειδική διαμόρφωση να διεξάγει και εναέριους ανεφοδιασμούς μαχητικών.

Ο μεταγωγικός στόλος της ΠΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της τελευταίας δεκαετίας. Ουσιαστικά, με ενέργειες που ξεκίνησαν στις αρχές του 2022 και παρά τις όποιες καθυστερήσεις, η τελευταία διετία, με πρωτοβουλίες και πίεση του Αρχηγού ΓΕΑ, έφερε μία μεγάλη ανάσα και για πρώτη φορά χαμόγελα χαράς.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα για άμεση πτήση πέντε C-130, πλήρως συντηρημένα, συν ένα που βρίσκεται σε καθεστώς τακτικής συντήρησης και βγαίνει το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, η ΕΑΒ προτίθεται εντός του 2026 να παραδώσει ακόμη ένα, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για επιπλέον ένα μέσα στο 2027. Άρα, υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν οκτώ C-130 στη διάθεση της ΠΑ, σε σύνολο 15. Σε αυτά προστίθενται τα επτά C-27, σε σύνολο οκτώ, που θα είναι διαθέσιμα (ήδη πετούν τα έξι) μέσα στο 2026.

Αυτό θα πρέπει να θεωρείται το επιχειρησιακό μεταγωγικό ταβάνι, όπως και το γεγονός ότι ειδικά τα C-130 δεν έχουν μεγάλο επιχειρησιακό βίο μπροστά τους. Το πολύ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον τα τέσσερα από αυτά. Κι αυτός είναι ο λόγος που η Αεροπορία εξετάζει αυτή τη στιγμή την προοπτική απόκτησης 2+2 μεταγωγικών, με τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο να έχει προβλεφθεί στο δωδεκαετές πρόγραμμα.