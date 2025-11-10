Τραγωδία σε φυλακή του Ισημερινού: Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες ύστερα από ένοπλη εξέγερση

Τουλάχιστον 27 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από ένοπλη εξέγερση που ξέσπασε στη φυλακή Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Όρο του Ισημερινού. Η νέα αυτή τραγωδία σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τα αιματηρά επεισόδια που είχαν ήδη αφήσει πίσω τους τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες το πρωί της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με τη δήλωση της υπηρεσίας φυλακών, οι 27 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα κελιά τους, καθώς είχαν πνιγεί μεταξύ τους, γεγονός που οδήγησε στον άμεσο θάνατό τους. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε έγκλειστους που χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά, προκαλώντας χάος στο εσωτερικό του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), κάτοικοι της Ματσάλα άκουσαν πυροβολισμούς, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια προερχόμενες από το εσωτερικό της φυλακής. Η υπηρεσία φυλακών (SNAI) ανέφερε σε δελτίο Τύπου πως ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν τέσσερις νεκροί και 33 κρατούμενοι και ένας αστυνομικός τραυματίες, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της εξέγερσης, σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σειρά αιματηρών συγκρούσεων μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα, οι οποίες συνδέονται με αντίπαλες εγκληματικές ομάδες.

Πηγή: AFP