Λένι Ουίλκενς: Πέθανε ο θρύλος του NBA – Υπήρξε 3 φορές Hall of Famer

Ο Λένι Ουίλκενς, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του NBA και άνθρωπος που σημάδεψε το μπάσκετ του Σιάτλ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Κυριακή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ουίλκενς πέθανε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο Ουίλκενς υπήρξε ένας από τους κορυφαίους πλέι μέικερ της εποχής του, γνωστός για τη νηφαλιότητα, τη στρατηγική του ευφυΐα και την ικανότητά του να «διαβάζει» το παιχνίδι. Αυτά τα χαρίσματα τα μετέφερε και στην προπονητική του πορεία, αρχικά ως παίκτης–προπονητής και στη συνέχεια ως ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του NBA.

Στη μακρά του καριέρα στους πάγκους, σημείωσε ρεκόρ 2.487 αγώνων, επίδοση που παραμένει αξεπέραστη μέχρι σήμερα και αποτελεί σημείο αναφοράς για το αμερικανικό μπάσκετ.

Ο Λένι Ουίλκενς μπήκε τρεις φορές στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame:

ως παίκτης,

ως προπονητής,

και ως μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ του 1996, την οποία οδήγησε στο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

Η συμβολή του στο άθλημα θεωρείται ανεκτίμητη, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Το όνομά του έχει ταυτιστεί με την εξέλιξη του αμερικανικού μπάσκετ και την ιστορία του Σιάτλ, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.