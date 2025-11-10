Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις στο Μεξικό μετά τη δολοφονία δημάρχου στη Μιτσοακάν

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή την ενίσχυση της παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά) μετά τη δολοφονία δημάρχου, υπόθεση η οποία προκάλεσε αγανάκτηση στο Μεξικό.

Ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, ο οποίος είχε κηρύξει πόλεμο στα καρτέλ η δράση των οποίων χαρακτηρίζεται γάγγραινα στην περιοχή, δολοφονήθηκε από ένοπλο την 1η Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης με παρούσα την οικογένειά του. Η δολοφονία του πυροδότησε διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Η Μιτσοακάν, με ακτές στον Ειρηνικό κι επιφάνεια ίση με όλη την Κόστα Ρίκα, έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, ωστόσο εκεί δρουν διάφορες συμμορίες που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

«Τις τελευταίες ημέρες είδαμε την οδύνη και την αγανάκτηση για την άνανδρη δολοφονία. Μοιραζόμαστε αυτό το αίσθημα», είπε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Την περασμένη Τρίτη, η πρόεδρος Σέινμπαουμ έδωσε εντολή στην κυβέρνησή της να καταρτίσει, σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, πρόγραμμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Μιτσοακάν, που παρουσιάστηκε χθες. Οι κεντρικοί άξονές του είναι η ενίσχυση της παρουσίας του στρατού και της εθνικής φρουράς, με την ανάπτυξη από σήμερα άλλων 1.980 μελών του προσωπικού τους. Συνολικά θα αναπτυχθούν 10.506 μέλη του στρατού και 1.781 μέλη του ναυτικού.

Κύρια αποστολή των ομοσπονδιακών δυνάμεων είναι να πολλαπλασιαστούν οι επιχειρήσεις εναντίον κακοποιών, που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών και εκβιάσεις, κι οι συλλήψεις.

«Πρόκειται για συνεκτική στρατηγική θεμελιωμένη στη βαθιά πεποίθηση ότι η ασφάλεια βασίζεται σε στρατηγική, σε ενέργειες της δικαιοσύνης, σε εγγυήσεις των δικαιωμάτων των πολιτών», είπε η κ. Σέινμπαουμ.

Η πρόεδρος, στην εξουσία από τον Οκτώβριο του 2024, τονίζει τη μείωση των ανθρωποκτονιών στο Μεξικό. Τον Σεπτέμβριο, ανέρχονταν κατά μέσον όρο σε 59,5 την ημέρα, έναντι 86,9 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Το σχέδιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει επίσης κοινωνικές διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων υποτροφιών για φοιτητές, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για την προώθηση της ειρήνης, καθώς κι ενθάρρυνσης των νέων να αθλούνται, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες στρατολόγησής τους από το οργανωμένο έγκλημα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

