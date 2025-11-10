Φώτης Ιωαννίδης: Υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου – Μένει εκτός για έξι εβδομάδες, χάνει τα ματς της Εθνικής

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Φώτης Ιωαννίδης γκολ με Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άσχημα είναι τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες. Ο διεθνής φορ τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα με τη Σάντα Κλάρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, προκαλώντας ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο της πορτογαλικής ομάδας.

Ο Ιωαννίδης επέστρεψε στη Λισαβόνα από τις Αζόρες με πατερίτσες και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τους φόβους των γιατρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα τόσο για τη Σπόρτινγκ, όσο και για την Εθνική Ελλάδας, καθώς ο 24χρονος επιθετικός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα επερχόμενα παιχνίδια της ομάδας του με τη Μπριζ και την Μπάγερν για το Champions League, ενώ θα χάσει και τους δύο αγώνες της Εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:36 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

«Πράσινος» και με τη… βούλα ο Φαρίντ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος υπέγραψε συμ...
23:21 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ – Κορυφή ο Ολυμπιακός στο -3 η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του πρωταθλήματος, νικώντας τον ΠΑΟΚ στη Λεωφ...
22:58 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Το… ηφαίστειο ξύπνησε και «γκρέμισε» τον «δικέφαλο του Βορρά» από την κορυφή

Με ένα τακτικό ρεσιτάλ του Ράφα Μπενίτεθ και παίκτες που πάλεψαν σαν καμικάζι, ο Παναθηναϊκός ...
17:24 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Μοιρασιά στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στο “Κλεάνθης Βικελίδης...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα