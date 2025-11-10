Φώτης Ιωαννίδης: Υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου – Μένει εκτός για έξι εβδομάδες, χάνει τα ματς της Εθνικής

Άσχημα είναι τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες. Ο διεθνής φορ τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα με τη Σάντα Κλάρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, προκαλώντας ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο της πορτογαλικής ομάδας.

Ο Ιωαννίδης επέστρεψε στη Λισαβόνα από τις Αζόρες με πατερίτσες και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τους φόβους των γιατρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα τόσο για τη Σπόρτινγκ, όσο και για την Εθνική Ελλάδας, καθώς ο 24χρονος επιθετικός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα επερχόμενα παιχνίδια της ομάδας του με τη Μπριζ και την Μπάγερν για το Champions League, ενώ θα χάσει και τους δύο αγώνες της Εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία.