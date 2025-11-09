Φουντώνουν οι φήμες για ρήγμα στις σχέσεις Πούτιν και Λαβρόφ – Το παρασκήνιο και οι προσπάθειες του Ρώσου ΥΠΕΞ να διορθώσει το λάθος με τον Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Βλαντίμιρ Πούτιν Σεργκέι Λαβρόφ
Πηγή: ΑΡ

Έντονο είναι το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών για τα τεκταινόμενα στο Κρεμλίνο και κυρίως για τις σχέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν με το «δεξί» του χέρι και βετεράνο στα διπλωματικά θέματα γνωστό για την σκληρή στάση του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας φαίνεται ότι έγινε η αιτία για την κατάρρευση της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του τον περασμένο μήνα στην Βουδαπέστη. Ο Τραμπ αποφάσισε να ακυρώσει την συνάντηση μετά από μία τηλεφωνική επικοινωνία του Σεργκέι Λαβρόφ με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να αναβάλει τη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών. Το Κρεμλίνο υποχρεώθηκε να διαψεύσει τις φήμες ότι υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις Πούτιν – Λαβρόφ. Ωστόσο οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι υπάρχει ενόχληση του Ρώσου ηγέτη με τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News, Ιβόρ Μπένετ, διπλωματικές πηγές στην Ρωσία του μετέφεραν ότι υπάρχει η πεποίθηση πώς ο Λαβρόφ σε αυτό το τηλεφώνημα είτε έκανε λάθος είτε βγήκε εκτός «γραμμής».

Είτε το έκανε σκόπιμα είτε όχι ο Λαβρόφ «τορπίλισε» τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν και την επαναπροσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Αυτό θα ήταν αρκετό για να εκνευριστεί ο Ρώσος πρόεδρος που θέλει να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον και στο θέμα της Ουκρανίας αλλά και σε άλλους τομείς, όπως την οικονομία και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φαίνεται αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον υπονομεύουν», γράφει ο Ιβόρ Μπένετ.

Και συνεχίζει: «Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου θα είναι εξοικειωμένοι με τον ‘χρυσό κανόνα’ της διοίκησης του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Ποτέ μην αφήνεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο. Ο Πούτιν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Η αφοσίωση είναι κάτι που εκτιμάται πάρα πολύ».

Οι ηχηρές απουσίες Λαβρόφ

Την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης οι παρατηρητές στη Δύση παρακολουθούσαν προσεκτικά τα βίντεο από κρατικές εκδηλώσεις, όπως τις στρατιωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία, για να μάθουν περισσότερα για την ιεραρχία και τις αλλαγές στις ισορροπίες του Κρεμλίνου.

Για παράδειγμα παρατηρούσαν ποιος καθόταν δίπλα στον ηγέτη και τι έδειχνε η γλώσσα του σώματος του. Το ίδιο συμβαίνει μέχρι σήμερα προκειμένου οι αναλυτές να καταλάβουν περισσότερα για το τι κρύβεται πίσω από τις πόρτες του Κρεμλίνου.

Έτσι την προσοχή τους τράβηξε η ιστορική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την περασμένη Τετάρτη, στην οποία Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από τους ανώτερους αξιωματούχους του να αρχίσουν να συντάσσουν προτάσεις για πιθανή δοκιμή πυρηνικών όπλων.

Αδιαμφισβήτητα ήταν μια σημαντική στιγμή και κάποιος θα περίμενε ότι ένας έμπιστος συνεργάτης του προέδρου θα ήταν παρών. Ωστόσο ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δεν ήταν παρών. Μάλιστα ήταν το μοναδικό μέλος του Συμβουλίου που δεν παρέστη στη συνεδρίαση.

Αυτό φυσικά προκάλεσε έντονες συζητήσεις για την σχέση Λαβρόφ – Πούτιν. Ωστόσο οι φήμες έφτασαν να γίνουν ερωτήσεις προς το Κρεμλίνο όταν έγινε γνωστό ότι ο Λαβρόφ δεν θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής της G20. Ο Λαβρόφ ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας τα τελευταία χρόνια αλλά τώρα επελέγη ένας πιο νεαρός αξιωματούχος.

Έχει τεθεί, λοιπόν, στο περιθώριο ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας; Το Κρεμλίνο το διαψεύδει αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τις φήμες ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν.

Σκληρός διπλωμάτης

Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο Λαβρόφ έχει πράγματι παραγκωνιστεί από το Κρεμλίνο θα ήταν πραγματικά μία σημαντική εξέλιξη. Ο 75χρονος πολιτικός είναι το πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας για περισσότερο από δύο δεκαετίες και ουσιαστικά το δεξί χέρι του Πούτιν για πολύ μεγάλο μέρος της διακυβέρνησής του.

Ωστόσο ο Λαβρόφ είναι γνωστός ως σκληρός διπλωμάτης με αυστηρό ύφος και αιχμηρές κριτικές. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και δεν τον ενοχλεί να μεταφέρει την θέση αυτή δημόσια.

Για παράδειγμα στη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, έφτασε φορώντας ένα πουλόβερ με τα αρχικά «CCCP», τα γράμματα του κυριλλικού αλφαβήτου για την Σοβιετική Ένωση. Το μήνυμα ήταν προφανές: η Ουκρανία εξακολουθεί να ανήκει στη Μόσχα.

Προσπαθεί να διορθώσει το λάθος ο Λαβρόφ

Με φόντο αυτές τις πληροφορίες δεν προκαλεί εντύπωση ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ φαίνεται ότι προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημα που προκάλεσε στην επαναπροσέγγιση ΗΠΑ – Ρωσίας. Έτσι δήλωσε χθες ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο Λαβρόφ υποβάθμισε τη διακοπή της επικοινωνίας ανάμεσα στον ίδιο και τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε διαπροσωπικές συναντήσεις όταν είναι απαραίτητο», ανέφερε ο Λαβρόφ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:51 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Την Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισής του

Το αίτημα αποφυλάκισης του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί θα εξεταστεί από τα δικαστήρια...
22:43 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μαλί: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως μια TikToker – Την κατηγόρησαν για συνεργασία με τον στρατό

Μια νεαρή TikToker από το Μαλί απήχθη την Πέμπτη και στη συνέχεια εκτελέστηκε δημοσίως από τζι...
21:34 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ειδοποίηση για τη σύγκρουση δύο τρένων στον Κεντρική Σταθμό Pezinok – Μπρατισλάβα το βρά...
18:43 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Ερντογάν για F-35: «Έγιναν θετικά βήματα στις συνομιλίες με τον Τραμπ – Ελπίζω οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν»

Στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το θέμα της προμ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα