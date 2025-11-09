Πέθανε η δημοσιογράφος Αγγελική Βύζικα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε η δημοσιογράφος Αγγελική Βύζικα

Θλίψη στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας προκαλεί η είδηση του θανάτου της Αγγελικής Βύζικα, σε ηλικία 61 ετών, ύστερα από γενναία μάχη που έδωσε με την «επάρατη» νόσο.

Την θλιβερή είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου γνωστοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) με δημοσίευμα που έχει τίτλο: «Αντίο Αγγελική μας…».

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ

«Με ανείπωτη συντριβή, το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ αποχαιρετά την πολυαγαπημένη συνάδελφο και ταμία του Συνδέσμου Αγγελική Βύζικα, η οποία «έφυγε» τόσο πρόωρα από κοντά μας, σκορπίζοντας οδύνη σε συγγενείς και φίλους. Η δική μας Αγγελική έχασε τη μάχη που έδινε με την «επάρατη» νόσο τα τελευταία 2,5 χρόνια, έπειτα από ολιγόμηνη παραμονή στο νοσοκομείο.

Γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1964 στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, ενώ ήταν δευτεροετής της σχολής Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως συντάκτρια υγρού στίβου στις εφημερίδες «Ρεκόρ», «Φως των Σπορ», «Fun in Action», «Αδέσμευτος Τύπος», «Derby», «SportXL», καθώς και στις ιστοσελίδες «onsports.gr», «aquaticsnews.com» και «skygoal.gr». Το τελευταίο διάστημα ήταν υπεύθυνη γραφείου Τύπου της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών.

Την τετραετία 2001-2004, εργάστηκε στο τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» και κατά τη διάρκεια των Αγώνων συνεργάστηκε με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για την κάλυψη των ολυμπιακών και παραολυμπιακών αθλημάτων υγρού στίβου. Τη διετία 2009-2010 εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου της ΕΡΤ ως υπεύθυνη αποστολής προγραμμάτων σε τηλεοπτικούς συντάκτες και στην παραγωγή εκπομπών για την ψηφιακή πλατφόρμα.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, συμμετείχε στα γραφεία τύπου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και υπήρξε υπεύθυνη εξέδρας Τύπου και φωτογράφων, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας, που διεξήχθη στην Αθήνα. Διετέλεσε μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ενώ υπηρέτησε τον ΠΣΑΤ από διάφορους ρόλους ευθύνης, με κυριότερο εκείνον της ταμίας, θέση που κατείχε έως και σήμερα.

Η Αγγελική ξεχώριζε για το χαμόγελο, τον δυναμικό της χαρακτήρα και τον ενθουσιασμό της. Ήταν ένας ευσυνείδητος και δραστήριος άνθρωπος πάντοτε πρόθυμος να προσφέρει και δεν εγκατέλειπε ποτέ. Ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο, αντιμετώπιζε την πραγματικότητα με αισιοδοξία και αξιοπρέπεια και συνέχισε να παλεύει μέχρι τέλους.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ αποχαιρετά έναν από τους πιο δικούς του ανθρώπους και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον πατέρα της Μανώλη, τον αδερφό της Κυριάκο και τον ανηψιό της Μάνο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:35 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

42ο Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κανονικά η κυκλοφορία στην Αττική – Άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων στην Αττική. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από ...
22:19 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: «Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν» – Νέα μαρτυρία για τους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη

Νέα μαρτυρία έρχεται να ρίξει φως στους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη μεταξύ των δύο οικο...
22:07 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2986 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (9/11). Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:33 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου πριν πέσει νεκρός

Φωτογραφικά ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το πρωινό του περασμένου Σαββάτου ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα