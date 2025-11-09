Χριστοδουλίδης για την νέα τουρκική πρόκληση στη Νεκρή Ζώνη: «Έγιναν όλες οι διεργασίες ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα»

Έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες διεργασίες έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για το θέμα της νέας πρόκλησης των τουρκικών δυνάμεων στη Δένεια.

Σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και ερωτηθείς για τη νέα τουρκική πρόκληση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον πρόεδρο της Κοινότητας «και από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

Σε ερώτηση αν αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος ανέφερε πως σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες».

Να σημειωθεί ότι χθες σημειώθηκε παρενόχληση από τις κατοχικές δυνάμεις στην περιοχή της Δένειας, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη Νεκρή Ζώνη για να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του.

Στην Αθήνα για την 3η διακυβερνητική σύνοδο

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε για τη μετάβαση του αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα και είπε πως την ερχόμενη Τετάρτη θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα με την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η διακυβερνητική σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Υπενθύμισε ότι είναι μια Σύνοδος, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα μετά την εκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας και σημείωσε πως ο ίδιος θεωρεί αυτές τις συνόδους ιδιαίτερης, συμβολικής αλλά και ουσιαστικής, σημασίας. Αυτό γιατί, όπως εξήγησε, πλέον οι συζητήσεις και η συνεργασία των δύο χωρών έχει ξεφύγει των αυστηρά εθνικών θεμάτων, άμυνας και ασφάλειας και πηγαίνει σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη όπως η παιδεία, η υγεία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και πολλά άλλα.

«Άρα, θεωρώ την τρίτη Σύνοδο ιδιαίτερα σημαντική», είπε και πρόσθεσε πως την Πέμπτη θα μεταβεί στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση του Καγκελαρίου της Γερμανίας για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό όπως επίσης και την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ανέφερε εξάλλου πως σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται στο Ισραήλ για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο, είπε, αφορά τις συγκεκριμένες εισηγήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στα έξι σημεία έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου, κάτι που συζητήθηκε πρόσφατα και με την αρμόδια Υπουργό των ΗΑΕ στην Κύπρο.

Το δεύτερο θέμα, είπε, είναι για να συζητήσει ο Υπουργός Εξωτερικών για την ενίσχυση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ σε δύο τομείς, την άμυνα και ασφάλεια και τα ενεργειακά.