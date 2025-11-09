Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ειδοποίηση για τη σύγκρουση δύο τρένων στον Κεντρική Σταθμό Pezinok – Μπρατισλάβα το βράδυ της Κυριακής έλαβε η αστυνομία στην Σλοβακία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πολλοί τραυματίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Μπρατισλάβα, στις 19:31 τοπική ώρα η αστυνομία έλαβε ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων.
«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μεταφέρονται στο σημείο. Περισσότερες πληροφορίες θα παρασχεθούν όταν το επιτρέψει η κατάσταση», ανέφερε η αστυνομία.
Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN
— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025