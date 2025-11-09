Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ειδοποίηση για τη σύγκρουση δύο τρένων στον Κεντρική Σταθμό Pezinok – Μπρατισλάβα το βράδυ της Κυριακής έλαβε η αστυνομία στην Σλοβακία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Μπρατισλάβα, στις 19:31 τοπική ώρα η αστυνομία έλαβε ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων.

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μεταφέρονται στο σημείο. Περισσότερες πληροφορίες θα παρασχεθούν όταν το επιτρέψει η κατάσταση», ανέφερε η αστυνομία.

