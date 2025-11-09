Θεσσαλονίκη: Χωρίς μετρό από αύριο και για έναν μήνα – Κανονικά τα δρομολόγια του προαστιακού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Χωρίς μετρό από αύριο και για έναν μήνα – Κανονικά τα δρομολόγια του προαστιακού

Από αύριο και για ένα μήνα ξεκινάει η μεγάλη δοκιμασία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και έως τις 10 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά.

Επί ποδός θα βρίσκεται από αύριο η Τροχαία και σε επιφυλακή η δημοτική Αστυνομία, ενώ task force συγκροτεί ο ΟΑΣΘ προκειμένου να ελέγχει την κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων και όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση να δρομολογούνται περισσότερα λεωφορεία.

Στο μεταξύ χθες και σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών που είχε δρομολογήσει ο ΟΣΕ. Ωστόσο, σήμερα από τις 3 το μεσημέρι τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.

 

