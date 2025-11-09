Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι

Enikos Newsroom

διεθνή

Τιμ Ντέιβι

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτήθηκαν έπειτα από επικρίσεις ότι ένα ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama παραπλάνησε τους θεατές, καθώς αλλοίωσε —μέσω μοντάζ— μια ομιλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση, και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων ημερών», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι σε ανακοίνωσή του.

«Έχω σκεφτεί πολύ τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους τεταμένους καιρούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω στον διάδοχό μου χρόνο να συμβάλει στον σχεδιασμό των προγραμμάτων του χάρτη που θα αναλάβει να υλοποιήσει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Ένστολοι: Μηνιαίες αυξήσεις 82 ευρώ έως 575 ευρώ για 140.000 δικαιούχους – Όλες οι λεπτομέρειες

Παράταση έως το 2026 για την έκπτωση φόρου αναβάθμισης κτιρίων – Οι 3 επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Η γυναίκα με τα «πιο όμορφα χέρια στον κόσμο» βγάζει έως και 2.000 λίρες την ημέρα
περισσότερα
21:34 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ειδοποίηση για τη σύγκρουση δύο τρένων στον Κεντρική Σταθμό Pezinok – Μπρατισλάβα το βρά...
18:43 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Ερντογάν για F-35: «Έγιναν θετικά βήματα στις συνομιλίες με τον Τραμπ – Ελπίζω οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν»

Στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το θέμα της προμ...
17:32 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Γερμανία: Εξοπλιστικά συστήματα άνω των 3 δισ. ευρώ αποφασίζει η Bundestag

Νέες αγορές οπλικών συστημάτων αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η ομοσπονδια...
13:20 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Αποκαλύψεις για τη φρικτή κακοποίηση γυναίκας από «φίλους» της – Το σπίτι των βασανιστηρίων και το «κρεβάτι με τα καρφιά»

Ο Maynard Lefevers, ένας από τους πέντε φερόμενους ως δράστες που κατηγορούνται για τον βασανι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα