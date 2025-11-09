Ισραήλ: Η σορός που παρέδωσε η Χαμάς ανήκει στον στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς

Η σορός που παραδόθηκε σήμερα από τη Χαμάς στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) ενημέρωσαν την οικογένεια του απαχθέντος και πεσόντος στρατιώτη, του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Έρχονται φοροελαφρύνσεις από τον Ιανουάριο: Πώς οι νέοι κερδίζουν έως και 2 μισθούς

Καιρός: Επιμένει η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση της Δευτέρας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την νυχτερίδα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

10 – 16 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια
περισσότερα
18:43 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Ερντογάν για F-35: «Έγιναν θετικά βήματα στις συνομιλίες με τον Τραμπ – Ελπίζω οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν»

Στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το θέμα της προμ...
17:32 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Γερμανία: Εξοπλιστικά συστήματα άνω των 3 δισ. ευρώ αποφασίζει η Bundestag

Νέες αγορές οπλικών συστημάτων αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η ομοσπονδια...
13:20 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Αποκαλύψεις για τη φρικτή κακοποίηση γυναίκας από «φίλους» της – Το σπίτι των βασανιστηρίων και το «κρεβάτι με τα καρφιά»

Ο Maynard Lefevers, ένας από τους πέντε φερόμενους ως δράστες που κατηγορούνται για τον βασανι...
13:04 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από πελάτη, στον οποίο είχε αρνηθεί την είσοδο

Μία συμπλοκή που εκτυλίχθηκε τη νύχτα του Σαββάτου, έξω από το μπαρ Little Temple στην οδό 7 r...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα