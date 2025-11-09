Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: «Δίνεις και φεύγεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ιερέα με την αρχηγό του κυκλώματος

Μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών φέρεται να ήταν ο 46χρονος ρασοφόρος που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών και είναι ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες για το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική.

Ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο Youtube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος φέρεται να αποθήκευε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό, όπου λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε με τα ράσα από την εκκλησία και πουλούσε ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος συνελήφθη μέσα στον χώρο λατρείας στην οδό Λιοσίων, το πρωί της Παρασκευής ύστερα από επιχείρηση κλιμακίου της Δίωξης Ναρκωτικών. Σε χρηματοκιβώτιο εντός του χώρου λατρείας, όπου έκρυβε σε προγενέστερο χρόνο ναρκωτικά, οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο χάπια.

Όταν ο 46χρονος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε κοκαΐνη και χασίς εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια τα διακινούσε σε χρήστες.

Ισχυρίστηκε ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών, που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ανέφερε πως κέρδιζε και αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Από την πλευρά της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 52χρονη αρχηγός ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών ότι τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες τα μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Ο αποκαλυπτικός διάλογος του 46χρονου με την αρχηγό

Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική.

Αρχηγός: Τον βρήκες;

Ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Αρχηγός: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ιερέας: Ναι

Αρχηγός: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι.

Ιερέας: Εντάξει

Αρχηγός: Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Ιερέας: Περίμενε ναι

Αρχηγός: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αρχηγός: Βλέπεις;

Ιερέας: Ναι ένα γκρι

Αρχηγός: Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Ο τιμοκατάλογος και οι κωδικές ονομασίες

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Στη Ρόδο συνελήφθη ένας ακόμη παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος 40 ετών, μέλος του κυκλώματος, την στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις στη διακίνηση ναρκωτικών και «κεράκι» έλεγαν την κοκαΐνη, «καφεδάκι», «χασίς» και «φανουρόπιτα», την ακατέργαστη κάνναβη.

Ένας ακόμη 52χρονος ρασοφόρος, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στις 6 του περασμένου Σεπτέμβρη για την μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Εντοπίστηκε στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κάλχα, Σιδεράδων στην Ροδόπη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, να μεταφέρει με αυτοκίνητο έξι παράτυπους μετανάστες που είχαν μπει παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.