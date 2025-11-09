Ρόδος: Ρασοφόρος συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης – Η βαλίτσα που έφτασε με πλοίο στο νησί και ο ρόλος ηλικιωμένης

Στη σύλληψη ενός 40χρονου Έλληνα που δηλώνει μοναχός παλαιοημερολογίτης και διαμένει σε μοναστήρι της Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει 2 κιλά κοκαΐνης στο νησί των Δωδεκανήσων.

Η παγίδα στη Ρόδο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής», ο 40χρονος ρασοφόρος ταξίδεψε αεροπορικώς προς τη Ρόδο. Παράλληλα μια βαλίτσα είχε αποσταλεί ασυνόδευτη ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με τελικό προορισμό το νησί. Ο 40χρονος φέρεται να ζήτησε από ηλικιωμένη κάτοικο του νησιού να παραλάβει τη βαλίτσα από το πλοίο της γραμμής. Η γυναίκα δέχτηκε θεωρώντας ότι εξυπηρετεί τον μοναχό και παρέδωσε τη βαλίτσα λίγη ώρα αργότερα χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο.

Οι αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους στο προκαθορισμένο ραντεβού και προχώρησαν σε έλεγχο της αποσκευής. Στο εσωτερικό της εντοπίστηκαν συσκευασίες με 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας σε δύο πλάκες. Σε βάρος της ηλικιωμένης δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία και αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο χωρίς συμμετοχή στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο τελικός παραλήπτης

Μετά την κατάσχεση ακολούθησε δεύτερη φάση της επιχείρησης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν ως τελικό αποδέκτη έναν 38χρονο αλβανικής υπηκοότητας ο οποίος σύμφωνα με την προανακριτική εικόνα θα παρελάμβανε την ποσότητα για διανομή στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από στοχευμένη επιτήρηση σημείων και επαφών. Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στην Αττική, καθώς η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερη έρευνα για εγκληματική οργάνωση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες σε όλη τη χώρα.

Τι εξετάζουν οι αρχές για τους ρόλους και τις διαδρομές

Σύμφωνα με την Δημοκρατική, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι ρόλοι του 40χρονου που δηλώνει μοναχός και του 38χρονου αλβανικής υπηκοότητας ως προς την ιεραρχική τους θέση στο δίκτυο. Η έρευνα επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

Πρώτον αν ο 40χρονος λειτουργούσε ως μεταφορέας χαμηλού ρίσκου, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του για να κινείται ελεύθερα χωρίς να κινεί τις υποψίες.

Δεύτερον αν ο 38χρονος αποτελούσε κόμβο διανομής στο νησί, με πρόσβαση σε σταθερό πελατολόγιο.

Τρίτον αν η βαλίτσα στη Ρόδο ήταν μέρος επαναλαμβανόμενου μοτίβου αποστολών που δεν είχαν εντοπιστεί.

Η εργαστηριακή εξέταση της ουσίας και η ανάλυση τηλεφώνων και εφαρμογών αναμένεται να δώσουν πιο καθαρή εικόνα για τον τρόπο δράσης τους.