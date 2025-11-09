Μητσοτάκης: Την Δευτέρα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

Σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, στο Ωδείο Αθηνών, θα μιλήσει αύριο Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 20:00.

18:27 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Στην Κύπρο την Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στην Κύπρο. ...
17:42 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Φολέγανδρος: «Το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα – Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη» – Συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Την οδύνη και την αγανάκτησή της για την προσπάθεια να ζητήσει ελαφρυντικά ο δράστης εξέφρασε ...
17:14 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σαμαράς για νέο κόμμα: «Σταθμίζω την κατάσταση και θα κρίνω με ψυχραιμία» – Τι είπε για οικονομία, εξωτερική πολιτική, ΝΔ και Κυριάκο Μητσοτάκη

Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, την πορεία του κυβερνητικού έργου και τα προβλήματα που α...
16:26 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Χαρίτσης: Προσφυγή στη βάση του κόμματος για τη στρατηγική και τις συνεργασίες – Σήμερα οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Δημοψήφισμα μεταξύ των μελών του κόμματος προκειμένου να αποφασίσουν εκείνα για το θέμα των συ...
