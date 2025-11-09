Μητσοτάκης: Την Δευτέρα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, στο Ωδείο Αθηνών, θα μιλήσει αύριο Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 20:00.
