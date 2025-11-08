Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη με Τουρκοκύπριους – Διαβήματα της Λευκωσίας στην Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ

Άλλη μια παρενόχληση των κατοχικών δυνάμεων στη Νεκρή Ζώνη στην Κύπρο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Δένειας, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη Νεκρή Ζώνη για να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από έγκυρες πηγές, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του. Μετά από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Διαβήματα προς ΟΥΝΦΙΚΥΠ από την Λευκωσία

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους και την αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης του καθεστώτος της Νεκρής Ζώνης, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της UNFICYP και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς σχετικά με το νέο περιστατικό στη Δένεια, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με τη δέουσα σοβαρότητα, σημειώνοντας ότι ο τουρκικός κατοχικός στρατός, «με απαράδεκτες ενέργειες, αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί εκ νέου τη δημιουργία τετελεσμένων εντός αυτής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διευθετήθηκε το θέμα, λέει ο κοινοτάρχης

Περίπου από τις 2:00 μ.μ. του Σαββάτου και έπειτα αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στην ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της κοινότητας Δένειας, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

Μετά τα διαβήματα που έγιναν από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, σχετικά με περιστατικό παρενόχλησης από τις κατοχικές δυνάμεις Ελληνοκύπριου γεωργού που είχε εισέλθει στη νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσει το χωράφι του το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι υπήρξε συνεννόηση με τα ΗΕ και ότι δε θα υπάρξει ξανά αντίστοιχο πρόβλημα.

«Είχαμε ενημέρωση ότι διευθετήθηκε το θέμα και ελπίζουμε ότι δε θα επαναληφθεί το μέλλον», ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου.