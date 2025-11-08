Βόλος: Χειροπέδες σε λιμενικό από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. – Κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Χειροπέδες σε λιμενικό από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. – Κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής

Στη σύλληψη ενός αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο προχώρησαν οι «αδιάφθοροι« της ΕΛΑΣ, ύστερα από εντατικές και υπό μυστικότητα έρευνες που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», καταγγελίες που έφτασαν στους «αδιάφθορους» ήθελαν ο λιμενικός να έχει ερωτικές επαφές με ανήλικους Ρομά, με τους οποίους έδινε ραντεβού, ύστερα από συμφωνία αμοιβής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο τουλάχιστον τελευταία 24ωρα, στον Βόλο έγινε «απόβαση» πολυπληθούς ομάδας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ –περίπου 20 άτομα- και υπό μυστικότητα ερευνούσαν εξονυχιστικά τις σοβαρές καταγγελίες, έχοντας υπό διακριτική επιτήρηση τον λιμενικό, ο οποίος ονοματιζόταν στις καταγγελίες.

Οι ίδιες πηγές θέλουν ο εν ενεργεία λιμενικός να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους έδινε χρηματικό ποσό, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες σεξουαλικές ορέξεις του.

Νωρίτερα σήμερα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψή του με την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών ορισμένα από τα φερόμενα ανήλικα θύματά του επιβεβαίωσαν το αληθές όσων καταγγέλθηκαν.

Ο λιμενικός, ο οποίος κρατείται, θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν ανοιχτές για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός στην άσκηση: Τι είναι και πώς περιγράφουν οι γυναίκες αυτό το συναίσθημα

Φθινοπωρινή τριχόπτωση: Πότε να ανησυχήσουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε

Σύνταξη με ένσημα από τον ΟΓΑ έως και 9 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών – Τα κριτήρια και οι επιλέξιμες δαπάνες

Ο πιο ακριβός καφές του κόσμου πωλείται στο Ντουμπάι – Πόσο στοιχίζει ένα φλιτζάνι

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:33 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Ρωμανός: Νέα παράταση έξι μηνών στην κράτησή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραταθεί για άλλους έξι μήνε...
21:25 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αθήνα για τους αγώνες των 5 χιλιόμετρων

Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της ...
20:50 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στην περιοχή Δαρίγκ της Χαλκίδ...
20:42 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στα Χανιά, όταν κατέρρευσε έν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα