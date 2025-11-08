Βόλος: Χειροπέδες σε λιμενικό από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. – Κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής

Στη σύλληψη ενός αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο προχώρησαν οι «αδιάφθοροι« της ΕΛΑΣ, ύστερα από εντατικές και υπό μυστικότητα έρευνες που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», καταγγελίες που έφτασαν στους «αδιάφθορους» ήθελαν ο λιμενικός να έχει ερωτικές επαφές με ανήλικους Ρομά, με τους οποίους έδινε ραντεβού, ύστερα από συμφωνία αμοιβής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο τουλάχιστον τελευταία 24ωρα, στον Βόλο έγινε «απόβαση» πολυπληθούς ομάδας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ –περίπου 20 άτομα- και υπό μυστικότητα ερευνούσαν εξονυχιστικά τις σοβαρές καταγγελίες, έχοντας υπό διακριτική επιτήρηση τον λιμενικό, ο οποίος ονοματιζόταν στις καταγγελίες.

Οι ίδιες πηγές θέλουν ο εν ενεργεία λιμενικός να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους έδινε χρηματικό ποσό, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες σεξουαλικές ορέξεις του.

Νωρίτερα σήμερα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψή του με την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών ορισμένα από τα φερόμενα ανήλικα θύματά του επιβεβαίωσαν το αληθές όσων καταγγέλθηκαν.

Ο λιμενικός, ο οποίος κρατείται, θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν ανοιχτές για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.